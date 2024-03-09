Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir geri dönüş sinyali daha: Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok

"SİYASETİ BIRAKMADIM" Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu 7 Şubat'ta verdiği bir röportajda "Siyaseti bırakmadım" diyerek İmamoğlu ve Özel'e mesaj gönderdi.

"BU YOLLARI AYNI HEVESLE YÜRÜRÜM"

16 Şubat'ta Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı ile de net bir şekilde "Dönüyorum" mesajı verdi.

AFYON KRİZİ

Son olarak İmamoğu-Özel-Kılıçdaroğlu 3'lüsü Afyon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "DEM" çıkışıyla karşı karşıya geldi. İmamoğlu yandaşları Köksal'ın çıkışını Kılıçdaroğlu'na bağlarken Kemal Kılıçdaroğlu ise "Kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun" diyerek İmamoğlu'na rest çekti.