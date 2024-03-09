Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir geri dönüş sinyali daha: Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok

Cumhuriyet Halk Partisinde koltuk kavgası bitmek bilmedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu genel merkezi hiçe sayarak hareket ederken eş başkan konumuna düşen Özgür Özel'in ise "Liderlik" mücadelesi vermeye çalışıyor.
1 NİSAN PLANI
Bir yandan da tüm planlarını 1 Nisan sonrası geri dönüş için yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı çalışmalarını sürdürüyor.
KILIÇDAROĞLU YİNE SAHADA
16 Şubat'ta Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı ile Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Subliminal" gönderme yaptı.
Saha çalışmalarına devam eden Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise İstanbul'dan "Dönüyorum" mesajı verdi.
"SİYASETİN ÇIKIŞ KAPISI YOKTUR"
İstanbul Halciler Derneğini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan "Siyasete devam edin" çağrılarına "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yoktur" cevabıyla karşılık verdi.
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı bu açıklama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimine "1 Nisan sonrasına hazır olun" mesajı olarak yorumlandı.
Milliyet Yazarı Zafer Şahin, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin kulis bilgilerini aktardı.
Şahin şunları yazdı:
"Kılıçdaroğlu kendisine yapılan "Siyasete devam edin" çağrılarına Süleyman Demirel'in 'Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yoktur' cevabıyla karşılık verdi. Hal esnafının sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na bir esnaf "Yüzde 48.5 oy aldınız. Altılı masa ile çeşitli görüşlerin temsilcilerini bir araya getirdiniz. Siyaset dışı kalma hakkınız yok' dedi.