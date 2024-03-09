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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir geri dönüş sinyali daha: Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok

Koltuğu kaptırdıktan sonra tuttuğu ofislerle CHP'ye 'paralel genel merkez' oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş için hazırlıklarını sürdürüyor. Her fırsatta Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na "Buradayım" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu bugün benzer bir mesaj daha verdi. İstanbul'da Halciler Derneği'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek 1 Nisan planlarına gönderme yaptı.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 16:26 Güncelleme 09 Mart 2024, 17:17
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir geri dönüş sinyali daha: Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok

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Cumhuriyet Halk Partisinde koltuk kavgası bitmek bilmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu genel merkezi hiçe sayarak hareket ederken eş başkan konumuna düşen Özgür Özel'in ise "Liderlik" mücadelesi vermeye çalışıyor.

1 NİSAN PLANI
Bir yandan da tüm planlarını 1 Nisan sonrası geri dönüş için yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

KILIÇDAROĞLU YİNE SAHADA
16 Şubat'ta Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı ile Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Subliminal" gönderme yaptı.

Saha çalışmalarına devam eden Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise İstanbul'dan "Dönüyorum" mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Halciler Derneğini ziyaret ettiKemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Halciler Derneğini ziyaret etti

"SİYASETİN ÇIKIŞ KAPISI YOKTUR"
İstanbul Halciler Derneğini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan "Siyasete devam edin" çağrılarına "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yoktur" cevabıyla karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı bu açıklama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimine "1 Nisan sonrasına hazır olun" mesajı olarak yorumlandı.

Milliyet Yazarı Zafer Şahin, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Şahin şunları yazdı:

"Kılıçdaroğlu kendisine yapılan "Siyasete devam edin" çağrılarına Süleyman Demirel'in 'Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yoktur' cevabıyla karşılık verdi. Hal esnafının sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na bir esnaf "Yüzde 48.5 oy aldınız. Altılı masa ile çeşitli görüşlerin temsilcilerini bir araya getirdiniz. Siyaset dışı kalma hakkınız yok' dedi.

Kılıçdaroğlu da 'O masayı kurmak kolay olmadı.' cevabını verdi. Esnaf temsilcileri ise 'Kolay olmadığını şimdi daha iyi görüyoruz' diye kendisini onayladı. Kılıçdaroğlu son günlerde yaşanan siyasetteki kutuplaşma ile ilgili soruya da 'kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaseti yapmadık. Yapılmasını da doğru bulmam' dedi."

TAKVİM YAZDI: KILIÇDAROĞLU EKREM'İ BİTİRMEYE KARARLI
TAKVİM Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam operasyonunun düğmesine bastığını daha önce okuyucularına aktardı.

Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisi

İMAMOĞLU'NA CEVAP BİLE VERMİYOR
Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanını Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmadığı biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlıKemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı

"SİYASETİ BIRAKMADIM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu koltuğu kaptırdığı Özel'e "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu 7 Şubat'ta verdiği bir röportajda "Siyaseti bırakmadım" diyerek İmamoğlu ve Özel'e mesaj gönderdi.

"BU YOLLARI AYNI HEVESLE YÜRÜRÜM"
16 Şubat'ta Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı ile de net bir şekilde "Dönüyorum" mesajı verdi.

AFYON KRİZİ
Son olarak İmamoğu-Özel-Kılıçdaroğlu 3'lüsü Afyon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "DEM" çıkışıyla karşı karşıya geldi. İmamoğlu yandaşları Köksal'ın çıkışını Kılıçdaroğlu'na bağlarken Kemal Kılıçdaroğlu ise "Kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun" diyerek İmamoğlu'na rest çekti.

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