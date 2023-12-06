Edirne’de musluklardan çamur akıyor! Sabotaj yalanına sarılan CHP’li Belediye Başkanı Recep Gürkan’a tepkiler çığ gibi büyüdü

CHP'li belediyelerin iş bilmezliği ve skadanları bitmek tükenmek bilmiyor.
Son olarak aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı.
SABOTAJ YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ
Gürkan, burada yaptığı açıklamada, içme suyunun alındığı boruların bağlı olduğu kancalardan kasıtlı olarak koparıldığını belirterek, sabotaj iddiasında bulundu. Belediye, bunun üzerine Gürcistan'dan özel ekipler getirip, barajın dibine gömülen borular için çalışması başlattı. Kentte aynı süreçte bazı bölgelere de su verilemeyince bölge halkı tepki gösterdi.
SOKAKTA SU KUYRUĞU
Kentte bazı kişiler ise bir süredir yaşanan su kesintisi nedeniyle, evlerindeki ihtiyaçlarını giderebilmek için sokaklardaki çeşmelerde ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu. Barutluk Mahallesi'nde su kuyruğuna girenler, burada doldurdukları bidonları evlerine götürdü.
Su için bekleyenlerden Hayati Toprak, "5 gündür sularımız yok. Damacanaya paramız yetmiyor. Belediyeyi aradım, aşağı bölgelere su geldiğini, yukarılarda henüz olmadığını, çözüleceğini söylediler. 5 gündür çözülemedi. Aşağı yukarı 1 saattir su kuyruğundaydım. Çoğu kişi bulaşıklarını yıkayabilmek için su alıyor buradan şu anda. 5 gündür ıslak mendil ve havluyla ya da damacana suyu ile ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burada hijyen çok önemli, halkı düşünebilmek çok önemli" diye konuştu.