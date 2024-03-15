SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u ne zaman iade edecek? Canavar anne Eylem Tok da yargılanacak mı?

Son dakika haberleri... İstanbul Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezip bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur ve canavar anne Eylem Tok, ABD'ye kaçtıktan sonra ilk kez görüntülendi. İki ismin rahat ve neşeli görüntüleri vicdanları sızlatırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Peki ABD ne zaman iade edecek? Anne Eylem Tok da yargılanacak mı? Uzman isimler ABD ve Türkiye arasındaki o anlaşmaya dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 08:47 Güncelleme 15 Mart 2024, 08:54
Son dakika: ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Canavar anne Eylem Tok da yargılanacak mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye günlerdir İstanbul Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezen Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur tarafından ABD'ye kaçırılmasını konuşuyor.

Kaza sonrası New York'ta görüntülenen canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un neşeli tavırları milyonları rahatsız etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kırmızı bülten çıkarıldığını ve iade için ABD'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Peki ABD ne zaman iade edecek? Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı, avukat Prof. Dr. Selami Kuran Hürriyet'e yaptığı açıklamada kaçak şüphelinin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet" annesininse "suç- suçluyu kayırma" suçlaması ile yargılanacağını söyledi.

İKİ SUÇ DA ADİ
Kuran "Türkiye- ABD arasında suçluların iadesine yönelik bir anlaşma var. Bu anlaşma uyarınca özellikle de soruşturma adi suçlarla alakalı ise Türkiye'nin gerekli belgeleri sunması halinde ABD'nin zanlıları iade etmesi gerekmekte. Takip ettiğim kadarı ile Türkiye Adalet Bakanlığı zaten başsavcılığın açtığı soruşturmaya yansıyan; olayın nasıl ve nerede olduğu, olay sonrasında yaşanılanlar, cep telefonlarının olay yerinden kaybolması gibi, görgü tanıkları, yaralılar ile kaçışa yardım ve yataklık edenlerin ifadeleri dahil- toplanan tüm delil, bilgi ve belgeleri gerekli kurumlara iletti ve sanıklar hakkında iade talep etti. Şimdi ABD Adalet Bakanlığı bu başvuruyu inceleyecek ve sanıkların iade edilip, edilmeyeceğine karar verecek. ABD, özellikle siyasi suçlarda kendi vatandaşını iade etme eğilimi içinde değil. Böyle bir zorunluluğu yok! FETÖ davalarında benzerini yaşadık. Türkiye kapsamlı dosyalar hazırlamasına rağmen ABD süreci işletmemişti. Ancak firari anne oğlun soruşturması adi suçlardan. Dolayısıyla yürürlükte olan anlaşma gereği ABD'nin her ikisini de iade etmesi lazım. Hem de acilen" ifadelerini kullandı.

ANNE DE YARGILANACAK
Annenin de yargılanacağını söyleyen Kuran, "Şunu da not düşelim. Her ne kadar TCK, 'Suçun alt- üstsoy, eş, kardeş yani birinci derece aile tarafından işlenmesi halinde cezaya hükmolunmaz' dese de bu, annenin iade edilmesi halinde yargılanmayacağı anlamına gelmiyor. Doğrudan cezasızlık diye bir uygulama yok kanunumuzda" şeklinde konuştu.

'YA İADE ET YA DA YARGILA' DEVREDE
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise uluslararası hukukta suçluların iadesine yönelik genel tavır ve ilkenin "vatandaşın geri verilmezliği" olduğunu söylüyor.

Türkiye ile ABD arasında 1980'de Kenan Evren'in imzasıyla yürürlüğe giren "suçluların iadesi" anlaşmasına dikkat çeken Gözügüzelli, "Sözleşmenin 4. maddesine göre ABD'nin de Türkiye'nin de kendi vatandaşını iade etme zorunluluğu yok! Ancak bu maddenin eki var: 'ABD'nin yürütme makamı kendi isteğine göre ve uygun gördüğü takdirde, kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkilidir.' Yani bu demek ki ABD, belgeleri inceleyecek, bir nevi mahkeme yapacak, ondan sonra iadeye yönelik kararını verecek. ABD genellikle siyasi suçlarda suçluyu iade yoluna gitmiyor, oysa burada adi suç söz konusu. Yine de diyelim ki ABD, şüphelinin savunmasını haklı, Türkiye'nin sunduğu belgeleri yetersiz buldu ve 'vatandaşımı iade etmiyorum' dedi. O zaman 'Ya iade et ya yargıla' maddesi devreye girecek ve ABD şüpheliyi iade etmiyorsa kendisi yargılamak zorunda. ABD'de de olsalar mahkeme önünde hesap verecekler" dedi.

Türkiye günlerdir Eylem Tok ve oğlunu konuşurken şok olay! Işın Karacadan estetikçi Bülent Cihantimur hakkında bomba iddia: Verdiği yanlış ilaç yüzünden annemin kalbi durdu!Türkiye günlerdir Eylem Tok ve oğlunu konuşurken şok olay! Işın Karacadan estetikçi Bülent Cihantimur hakkında bomba iddia: Verdiği yanlış ilaç yüzünden annemin kalbi durdu!
Türkiyenin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktıTürkiyenin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
Kara para trafiğinde yeni detaylar | Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu ’kayıt dışı para’ itirafını yineledi: Türkiye’de olan şeyler bunlar
Türk Telekom
Son dakika: ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Canavar anne Eylem Tok da yargılanacak mı?
Emekliye özel kart: Milyonlara 3 alanda destek verilecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman başlayacak?
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi:O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik
2024 Gaziantep Aile Yılı
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde
Başkan Erdoğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda önemli açıklamalar
Oruç ömre bedel! Bütün hastalıkların panzehiri: İşte vücudumuzda yarattığı olumlu etkiler...
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
CHP’li Ekrem İmamoğlu tekrar sınıfta kaldı! Yalan vaatleri soruldu yine hatırlayamadı: Nerden aldınız bilmiyorum
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar
ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi
SON DAKİKA