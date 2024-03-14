Hamas'a terör örgütü diyen CHP'li Özgür Özel'den "terör örgütü demedim" yalanı: "Diyor muyum demiyor muyum ben bilirim"

TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİM YALANI



Kasım ayındaki ifadelerine rağmen göz göre göre Hamas'a terör örgütü ilan etmediğini iddia eden Özel, "Diyor muyum demiyor muyum ben bilirim. Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim ama kınadım." dedi.

ZÜBÜK SİYASETÇİLERE İTİBAR ETMEYİN

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin 6 Mart'ta Malatya'da yaptığı konuşmada, "Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum." dedi.

"BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"

Başkan Erdoğan, partisinin siyasetinin, eser ve hizmet siyaseti olduğunu ifade ederek, Hazreti Mevlana'nın "Kamil odur ki; koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözünü aktardı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bu anlayışla tüm hayatımızı, ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız; sonra sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece 'Öteki ne veriyorsa beş fazlası benden' yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla, bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum."