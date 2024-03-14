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Hamas'a terör örgütü diyen CHP'li Özgür Özel'den "terör örgütü demedim" yalanı: "Diyor muyum demiyor muyum ben bilirim"

Kasım ayında Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayında ağız değiştirdi. Terörün siyasi ayağı DEM parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine yürüyen Özel, "Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim" diyerek Filistin davasıyla adeta alay etti.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 21:54 Güncelleme 14 Mart 2024, 21:55
Hamas’a terör örgütü diyen CHP’li Özgür Özel’den terör örgütü demedim yalanı: Diyor muyum demiyor muyum ben bilirim

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Terörün siyasi ayağı DEM parti ile kol kola 31 Mart seçimlerine yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamas'ı terör örgütü ilan ettiği görüntüler geçtiğiniz günlerde sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

"Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim"


DEM ile ittifak yapmak için her türlü tavizi veren, siyasi rant ve oy uğruna bebek katilleriyle el sıkışan Özel'in Müslümanları ilhak girişimine karşı yıllardır canıyla mücadele veren Hamas'ı terör örgütü ilan etmesinin ardından AK Parti'yi Gazze üzerinden hedef almıştı.

HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

Özel, İzmir'de katıldığı bir iftar programında, her söyleminde 'terör örgütü' dediği Hamas'a ilişkin, "Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim" diyerek Ramazan ayında adeta oy avcılığına girişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİM YALANI

Kasım ayındaki ifadelerine rağmen göz göre göre Hamas'a terör örgütü ilan etmediğini iddia eden Özel, "Diyor muyum demiyor muyum ben bilirim. Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim ama kınadım." dedi.

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ZÜBÜK SİYASETÇİLERE İTİBAR ETMEYİN

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine ilişkin 6 Mart'ta Malatya'da yaptığı konuşmada, "Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum." dedi.

"BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"

Başkan Erdoğan, partisinin siyasetinin, eser ve hizmet siyaseti olduğunu ifade ederek, Hazreti Mevlana'nın "Kamil odur ki; koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözünü aktardı.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bu anlayışla tüm hayatımızı, ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız; sonra sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece 'Öteki ne veriyorsa beş fazlası benden' yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla, bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum."

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