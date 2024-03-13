Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki kaza, gündemi salladı. Canavar anne Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu Timur (16), lüks araçla kaza yaptı.
İstanbul'daki kaza, gündemi salladı. Canavar anne Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu Timur (16), lüks araçla kaza yaptı.
Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaraladı.
Eylem Tok, oğlunu alıp önce Mısır'a ardından Amerika'ya gitmişti. İkili hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkartıldı.
Yurt dışına kaçan anne Eylem Tok ile oğlunun kaçış planını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan şirket çalışanı Ayşe Ceren S.'nin polis tarafından elde edilen kamera görüntüleri soruşturma dosyasına konuldu.
FENOMEN DETAYI
Firar yolculuğunda rolü olan doktor babası Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı. Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardından soruşturulan Tayyargiler çifti de dosyaya girmişti.
Tayyargiller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur'du. Kanal D'nin özel haberine göre Cihantimur'un tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.
Kazada yeni detaylar ortaya çıkarken 'tanınmış yazar' olduğu iddia edilen Tok'la ilgili de çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
KOCASINA ŞANTAJ MI YAPTI?
Bir aile babasının ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçırırken gözünü kırpmadan hareket eden ve vicdansızlığıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tok'un 17 veya 18 yaşında Bursa'da estetik cerrah olan Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak çalışmaya başladığı iddia edildi. Cihantimur'un burada kara para işler yaptığı, Eylem Tok'un da asistan olarak çalıştığı öne sürüldü. Bir diğer iddia ise Eylem Tok'un şantaj yaparak Cihantimur'la evlenmiş olması.
Aile hakkında başka iddialar da söz konusu. Bunlardan bir diğeri ise canavarı evlat da aslında masum değildi. Timur Cihantimur'un ailece gittikleri otelde hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.
KORKUNÇ OLAYDA KAN DONDURAN GELİŞME
Öte yandan önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçan canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi.
KATİL VE ANNESİNDEN PİŞKİN GÜLÜMSEME
Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaralayan katil Timur Cihantimur'un canavar annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntülerinde pişkin bir şekilde gülümsemeleri ise kan dondurdu.
Haklarında 'Kırmızı Bülten' çıkartılan ikilinin New York sokaklarında hiçbir şey yaşanmamışçasına gezmeleri ise dehşete düşürdü.
KAN PARASI İÇİN BULUŞTULAR İDDİASI
Anne ve oğul New York sokaklarında gezerken, diğer yanda Bülent Cihantimur ve hayatını kaybeden Murat Acı'nın babası Özer Acı'nın, kazadan 2 gün sonra buluştuğu iddia edildi. Buluşmanın gergin geçtiği, kan parası meselesinin konuşulduğu öğrenildi.