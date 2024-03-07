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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 17:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 17:50

Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için 'kırmızı bülten' talebi!

Yazar Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, lüks cipiyle motorlu gruba çarptı. Murat Acı'yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. Mısır'a kaçan anne oğul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İkilinin asıl rotasının Mısır olmayacağı iddia edilirken, Acı'nın ortağının sözledikleri ise akıllarda soru işareti bıraktı. Olaydan hemen sonra kaza yerinde olduğunu aktaran bir görgü tanığının ifadeleri de oldukça dikkat çekiciydi. Diğer yandan Eylem Tok'tan yeni bir açıklama geldi. Oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu ifade eden Tok, adil yargılanma talebinde bulunarak, akıllara zarar bir savunma yaptı. Adalet Bakanlığı, Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu için Kırmızı bülten talebini Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığına iletildi. Kırmızı bülten talebi EGM tarafından Interpol Genel Sekterliğine iletildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı...

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