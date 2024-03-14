Firari anne ve oğlu iade edilecek mi? İşte tüm detaylar...

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, Türkiye'nin gündemini sarstı. Canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. Korkunç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Eylem Tok ve Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi. İkilinin kameraya yansıyan rahatlıkları ve gülümsemeleri dikkat çekerken, fotoğrafı çeken Türk vatandaşı da olayı anlattı. Öte yandan kazada oğlunu kaybeden baba Özer Aci, karşı tarafın kendisiyle dolaylı olarak iletişime geçtiklerini belirtti. Detayları Gazeteci Mustafa Tanyeri A Haber canlı yaynında aktardı...