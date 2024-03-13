Mermer fabrikasından deste deste eurolara! Fatih Keleş’in kariyerine Ekrem İmamoğlu eli

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş 'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste saydığı paraları konuşuyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili önceki gün yapılan açıklamada; görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği, 2019 yılına ait olduğu iddia edildi ve bir tesellüm tutanağı paylaşıldı.

"HAKSIZ ZENGİLEŞME İÇERİSİNE GİRİLMİŞ" CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin açıklamasını yalanlayarak "CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemelidir. Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum. 25 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım Ocak 2020'de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir. Bahsedilen bağış kampanyasında ise 150-160 bin TL civarında bir para toplanmıştır. Genel Merkez yükümlülüğünü yerine getirmiş ve tapusunu almış vaziyetteydi.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek.

Bundan sonraki süreçte biz Genel Merkez'de olanlar olarak bunların yapıldığını bilmiyoruz, böyle bir süreci bilmiyoruz. Bunları kim yaptı? Bu paraları kim aldı bilmiyoruz? İl başkanlığının paylaştığı tesellüm tutanağı ise yeterli bir cevap değil.

Baktığınız zaman adi yazılı, düzenlenmiş, ciddiyetsiz bir belge. Baktığınız zaman siz bu kadar büyük bir meblağı gayriciddi belgeyle mi yönlendireceksiniz? Bu belgeler Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, Sayıştay'a gidiyor, denetimlerden geçiyor. Onun için gayriciddi alındığı net ortada. Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır. Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir" ifadelerini kullandı.