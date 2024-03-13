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Mermer fabrikasından deste deste eurolara! Fatih Keleş'in kariyerine Ekrem İmamoğlu eli

Türkiye, günlerdir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasası' olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya euro sayarken çekilmiş görüntülerini konuşuyor. İmamoğlu'nun 'can yol arkadaşım' diyerek bahsettiği Fatih Keleş'in Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde lakabının 'kafa koparan' olduğu ileri sürülürken, yıllar içindeki hızlı yükselişi de şaibeleri beraberinde getirdi. İşte köy öğretmeni bir babanın oğlu olan Fatih Keleş'in zirveye çıkış hikayesi...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 09:22 Güncelleme 13 Mart 2024, 09:38
Mermer fabrikasından deste deste eurolara! Fatih Keleş’in kariyerine Ekrem İmamoğlu eli

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Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste saydığı paraları konuşuyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili önceki gün yapılan açıklamada; görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği, 2019 yılına ait olduğu iddia edildi ve bir tesellüm tutanağı paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

"HAKSIZ ZENGİLEŞME İÇERİSİNE GİRİLMİŞ"
CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin açıklamasını yalanlayarak "CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemelidir. Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum.

25 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım Ocak 2020'de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir. Bahsedilen bağış kampanyasında ise 150-160 bin TL civarında bir para toplanmıştır. Genel Merkez yükümlülüğünü yerine getirmiş ve tapusunu almış vaziyetteydi.

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek.CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek.

Bundan sonraki süreçte biz Genel Merkez'de olanlar olarak bunların yapıldığını bilmiyoruz, böyle bir süreci bilmiyoruz. Bunları kim yaptı? Bu paraları kim aldı bilmiyoruz? İl başkanlığının paylaştığı tesellüm tutanağı ise yeterli bir cevap değil.

Baktığınız zaman adi yazılı, düzenlenmiş, ciddiyetsiz bir belge. Baktığınız zaman siz bu kadar büyük bir meblağı gayriciddi belgeyle mi yönlendireceksiniz? Bu belgeler Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, Sayıştay'a gidiyor, denetimlerden geçiyor. Onun için gayriciddi alındığı net ortada. Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır. Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir" ifadelerini kullandı.

Paraların görüntüsü.Paraların görüntüsü.

Binanın o dönem satışını yapan Ali Gül'ün ise Büyükçekmece Belediyesi'ne ocak ayında düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklanan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerde CHP'lilerin bu kez balya balya euro saydıkları görüldü.Görüntülerde CHP'lilerin bu kez balya balya euro saydıkları görüldü.

SKANDALDA TANIDIK BİR İSİM DAHA
Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili ortaya bir yeni görüntü daha çıktı. Görüntülerde Fatih Keleş ile yer alan diğer bir kişinin de Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü, SSB Gayrimenkul A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyesi Tuncay Yılmaz olduğu anlaşıldı.

İMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY YILMAZİMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY YILMAZ

MERMER FABRİKASINDA DESTE DESTE PARALARA
Öte yandan Yılmaz'ın Fatih Keleş'in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü'nün mali işler yöneticisi olduğu öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in babasının köy öğretmeni olduğu, evlendikten sonra kayınpederinin mermer fabrikasında çalışmaya başladığı da gün yüzüne çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih KeleşİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş

İMAMOĞLU'NUN YANINA GEÇİNCE YÜKSELDİ
Keleş'in 2014'te Beylikdüzü Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, o zamandan bu yana İmamoğlu'nun sır ortağı ve gizli kasası olarak bilindiği ifade ediliyor. Keleş'in ticari olarak yükselişinin de İmamoğlu'nun yanına geçmesiyle başladığı öğrenildi.

TATİL ARKADAŞI ÇIKTILAR
Beylikdüzü'ndeki marinada İmamoğlu ile karşılıklı villa satın alan Keleş'in, ayrıca sanayi sitesinde de arsalar aldığı ifade edildi. Keleş'in, Marmaris'te tekne alarak İmamoğlu'nu tatilde de yalnız bırakmadığı ileri sürüldü.

Keleş'in, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde de etkili olduğu öğrenildi.

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İNCELEME BAŞLATILABİLİR
Keleş'in Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde lakabının "kafa koparan" olduğu iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) da Fatih Keleş'in mal varlığına yönelik inceleme başlatacağı ifade ediliyor.

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