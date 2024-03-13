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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şırnak mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. "Bölücü terör örgütü tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzenin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır." diyen Erdoğan, "Güney sınırlarımızdaki güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin üzerimize sıçramasını önlüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 14:17 Güncelleme 13 Mart 2024, 14:29
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şırnak mitinginde önemli açıklamalar

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şırnaklılar, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Geri kalmışlık bazılarının dışında sadece bu bölgenin değil milletimizin tamamının, her şehrin kaderi yapılmak istendi.

Bölücü terör örgütü tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzenin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır.

Güney sınırlarımızdaki güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin üzerimize sıçramasını önlüyoruz.

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