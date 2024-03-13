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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik.Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 21:32 Güncelleme 13 Mart 2024, 21:50
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara’da Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.

Erdoğan çifti iftarda Taş ailesinin konuğu oldu



Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik.Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

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