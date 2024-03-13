PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

Cumhuriyetin Yüz akı Türkiye'nin ortak aklı: AK Parti! 81 ile kazandırılan hizmetler tek tek sıralandı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımlanan Millete Hizmette 21. Yıl İl İcraat Kitaplarında 31 Mart mesajı verdi. Erdoğan, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, seçmenden "her anınızda hep yanınızda" olacak belediye başkan adaylarına rekor destek beklediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 08:59 Güncelleme 13 Mart 2024, 08:59
Cumhuriyetin Yüz akı Türkiye’nin ortak aklı: AK Parti! 81 ile kazandırılan hizmetler tek tek sıralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti, 81 ile özel Millete Hizmette 21. Yıl İl İcraat kitapları hazırladı.

AK Parti'nin internet sitesinden erişilebilen kitapçıklarda Edirne'den Kars'a belediyecilikte 30'uncu, iktidarda ise 21 yılda Türkiye'ye kazandırılan asırlık eserler adaletten, enerjiye, tarımdan kültür ve sanayiye, ulaşımdan sağlığa kadar 12 ayrı başlıkta sıralanıyor.


ALGI BELEDİYECİĞİ DEĞİL
Başkan Erdoğan kitapçıklar için yazdığı önsözde "Belediyecilikte 30'uncu, iktidarda ise 22'nci yılımızı tamamlayacağız. Her biri şanla, şerefle, şehirlerimize eser kazandırmakla geçen 30 yıllık tecrübemizin ışığında milletimizin huzuruna yepyeni bir mahalli idareler vizyonuyla çıktık. Önümüze çıkan engeller karşısında "ya bir yol bularak ya bir yol açarak", 81 vilayetimizin her birine sayısız eser, yatırım ve proje kazandırdık. "Gerçek Belediyecilik" programımızla şehirlerimizin refahını, huzurunu, güvenliğini ve tabii afetlere karşı direncini artırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar ülkemize nasıl tarihi başarıları beraber yaşattıysak, el ele, gönül gönüle vererek 31 Mart'ta da "Türkiye Yüzyılı Şehirleri" için güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, sizlerden 'her anınızda hep yanınızda' olacak belediye başkan adaylarımıza rekor destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kitapta Türkiye Yüzyılı vizyonunun hedefleri de tek tek sıralandı. Türkiye'nin 100'üncü yılına hitafen 'Cumhuriyetin Yüz akı Türkiye'nin ortak aklı' sloganı da yer aldı.


Kitapçıklarda İstanbul'a 1 trilyon 649 milyar lira, Ankara'ya 1 trilyon 91 milyar lira, Edirne'ye 111 milyar 620 milyon lira, Kars'a 71 milyar 595 milyon lira, Zonguldak'a 189 milyar 407 milyon lira, Adana'ya 278 milyar 952 milyon lira değerinde yatırım ve destek verildiği aktarıldı.

Erdoğan'ın "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla 85 milyonun tamamına, hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmetkâr olmaya devam ediyoruz sözüne yer verildi.

13 maddede gerçek belediyecilik! AK Parti çerçeveyi çizdi! Yol haritasını ortaya koydu13 maddede gerçek belediyecilik! AK Parti çerçeveyi çizdi! Yol haritasını ortaya koydu

Hükümetin kentsel dönüşüm planı hazır! Depreme karşı dirençli şehirler kurulacakHükümetin kentsel dönüşüm planı hazır! Depreme karşı dirençli şehirler kurulacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı! Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı
Tarım Kredi Grubu
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çıktı
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
İnsani Yardım Vakfı
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!
Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
Ticaret Bakanlığı uyardı: Dolandırıcılık vakaları giderek artıyor! İşte sahtekarların izledikleri yöntemler...
10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
Başkan Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak’ı ziyaret edecek! Terör örgütü PKK’ya büyük harekat hazırlığı
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
SON DAKİKA