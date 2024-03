Cumhuriyetin Yüz akı Türkiye’nin ortak aklı: AK Parti! 81 ile kazandırılan hizmetler tek tek sıralandı

ALGI BELEDİYECİĞİ DEĞİL

Başkan Erdoğan kitapçıklar için yazdığı önsözde "Belediyecilikte 30'uncu, iktidarda ise 22'nci yılımızı tamamlayacağız. Her biri şanla, şerefle, şehirlerimize eser kazandırmakla geçen 30 yıllık tecrübemizin ışığında milletimizin huzuruna yepyeni bir mahalli idareler vizyonuyla çıktık. Önümüze çıkan engeller karşısında "ya bir yol bularak ya bir yol açarak", 81 vilayetimizin her birine sayısız eser, yatırım ve proje kazandırdık. "Gerçek Belediyecilik" programımızla şehirlerimizin refahını, huzurunu, güvenliğini ve tabii afetlere karşı direncini artırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar ülkemize nasıl tarihi başarıları beraber yaşattıysak, el ele, gönül gönüle vererek 31 Mart'ta da "Türkiye Yüzyılı Şehirleri" için güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, sizlerden 'her anınızda hep yanınızda' olacak belediye başkan adaylarımıza rekor destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.