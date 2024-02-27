13 maddede gerçek belediyecilik! AK Parti çerçeveyi çizdi! Yol haritasını ortaya koydu

ÇÖZÜMLER YAYGINLAŞACAK Yayaların yoğun olarak hareket halinde olduğu sokaklarda araç trafiğinin azaltılması, kaldırımların konforlu ve kısıtlama olmaksızın sürekliliğinin temin edilmesi, gece saatlerinde aydınlatma başta olmak üzere tüm tedbirlerin azami ölçüde artırılması, cep parklar, dinlenme noktaları oluşturarak yaya konforunun sağlanması gibi çözümler yaygınlaşacak.

Park et/devam et gibi vatandaşların araçlarını merkezi bir lokasyonda park edip, yolculuğuna toplu taşıma, bisiklet veya yaya olarak devam edebilmesine imkân tanıyan sistemler yaygınlaşacak.

KÜLTÜREL ODAKLI DEĞER ÜRETMESİ TEŞVİK EDİLECEK Çevre sağlığını korumayı merkeze alan uygulamalarla orta ve uzun vadede kentsel yaşam maliyetlerini düşüren, ekolojik fayda içeren, mahalleden başlayarak yereli evrensel bir değere dönüştüren, belirli odaklar etrafında uzmanlaşan, bu uzmanlıklara göre yatırım çeken ve yatırımları yönlendiren şehirler oluşturulacak. Şehirlerin merkezleri de kalkınmaya öncülük edebilecek alanlara dönüştürülecek. Tarihi çarşılarda varlığını sürdüren geleneksel sanat ve zanaat temsilcileri teşvik edilerek, bu alanların kimliği ve ruhunu yeniden canlandırılacak. Şehirlerin tarihi merkezleri, çarşıları, meydanları ve eserleriyle bütün olarak düşünerek kültürel odaklı değer üretmesi teşvik edilecek.

SÜRÜDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Koronavirüs salgını, olağanüstü durumlarla karşılaşıldığında ülkelerin ve şehirlerin kendi kendine yetebilmesinin önemini net bir şekilde ortaya koydu. Son dönemde küresel iklim değişikliğinin neden olduğu mevsimsel anormallikler, aşırı hava olaylarının neden olduğu seller, taşkınlar ve yaşanan savaşlar nedeniyle gıda ve tarım güvenliğinin önemi de her geçen gün artıyor.

Gerçek belediyecilik anlayışıyla, şehirlerin ihtiyaç duyduğu enerji, hammadde, su, gıda, diğer kaynak ve hizmetlerin mümkün olan biçimde kendi içerisinden karşılanmasını sağlamaya yönelik uygulama ve yatırımlar hayata geçirilecek. Tarım sektöründe teknoloji ve inovasyon içeren sürdürülebilir uygulamalar şehirlerde yaygınlaştırılacak.