13 maddede gerçek belediyecilik! AK Parti çerçeveyi çizdi! Yol haritasını ortaya koydu

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarının sahadaki çalışmaları devam ederken, AK Parti yenilikçi ve öncü belediyeciliğin yeni yol haritasını ortaya koydu. Hizmet ve eser siyasetinde öncü, yenilikçi, sürdürülebilir, insan odaklı yerel yönetim anlayışının da yer aldığı 'gerçek belediyecilik' 13 maddede ele alındı.
VİZYONUN ÇERÇEVESİ ÇİZİLDİ
Bu maddeler arasında, Üretken Belediyecilik, Adil Belediyecilik, Erişilebilir Belediyecilik, Vizyoner Belediyecilik, Şefkatli Belediyecilik, Sürdürülebilir Belediyecilik, Yenilikçi Belediyecilik, Kalkınmacı Belediyecilik, Çağdaş Belediyecilik, Güçlü Belediyecilik, Kapsayıcı Belediyecilik, Dinamik Belediyecilik ve Vatansever Belediyecilik bulunuyor.
AK Parti seçim beyannamesinde, vizyonun çerçevesi de çizildi. Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi; insan öncelikli, hizmet odaklı tahkim edilmiş anlayış; şehirlerin gecekondudan altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını gündeme alınarak çözüme kavuşturulması; eser ve hizmet siyasetinde yüksek standartları yakalama; prestij projelerini şehirlere kazandırmak, insanların yaşam kalitesini ve memnuniyetini yükseltmek; kent estetiğini önceleme, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruma; katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendirmek; gönül belediyeciliğini hâkim kılmak; şehirlerin tarihi mirasını koruyarak, geleneği geleceğe taşımak; İnsanların dertleriyle dertlenmek, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atmak, toplumun tüm kesimlerine dokunmak; kültür belediyeciliğinde değer üretmek için çalışılacağı taahhüt edildi.