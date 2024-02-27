Hükümetin kentsel dönüşüm planı hazır! Depreme karşı dirençli şehirler kurulacak

Yeni yaşam alanlarında yapıların mühendislik teknikleri açısından dayanıklılığını artıracak, yeni yapıları yeşil alan varlıkları, yüksek hareketliliği temin edecek açıklıklar, yaya aksları, yenilenebilir enerji kaynakları gibi farklı yapılarla tahkim edilecek.
Etkin su yönetimi için dönüşen veya yeni oluşturulan yaşam alanları yağmur suyu toplama noktaları gibi unsurlarla donatılacak.
YENİ TOKİ EVLERİ YAPILACAK
TOKİ yapılarının tamamının depremde can güvenliğini sağlamış olması bu yapıların güvenilirliğini tescilledi.
Önümüzdeki dönem yine başta TOKİ Başkanlığı olma üzere yerel yönetimlerle yeni binaları zemin etüdü yapılmış, sıvılaşma riski bulunmayan alanlarda, fay hatlarına uzak bölgelerde, yatay ve yöresel mimariye uygun, şehrin hafızasını taşıyan alanlarda inşa edilecek.
Bu yapıların sadece deprem değil, her türlü afet karşısındaki dayanıklılığını azami ölçüde artırılacak. Belediyelerin afet risk azaltma çalışmaları için kaynakları güçlendirilecek.
AFETE HAZIRLIK SAHASI OLUŞTURULACAK
Tehlike ve acil durum sırasında vatandaşların bir araya gelmesini sağlayan güvenli toplanma alanları, muhtemel afet sahalarına yakınlık ve ulaşılabilirlik kriterleri bakımından en üst seviyede hazırlıklı olacak şekilde tasarlanacak.
Toplama alanlarının geniş açıklıklar olması, ulaşım alternatifleri bakımından çeşitlendirilmesi ve altyapılarının özel olarak hazırlanması konusunda çalışmalar artacak.
SAĞLIKLI ŞEHİR EKOSİSTEMİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Şehirlerin yalnızca afetlere karşı değil, her türlü krize karşı daha dirençli hale gelmesi için sağlıklı şehir ekosistemleri yaygınlaştırılacak.
Su kaynaklarının etkin kullanıldığı entegre akıllı su yönetim sistemleri tüm şehirlerde uygulanabilir hale getirilecek. Yatay mimari ilkesi çerçevesinde kurulacak yeni şehirlerde, sosyal hayatın ve ailelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, mahalle ruhunu yeniden canlandıran, güvenli kamusal alan ve sürdürülebilir yeşil alanların planlandığı özgün bir mimari anlayışı hakim kılınacak.