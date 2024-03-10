CHP'DE 'KÖKSAL'AN KRİZ Tüm Türkiye kirli birlikteliğe şahit olurken, Afyonkarahisar'da DEM krizi patlak verdi. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Kösal 'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde tüm Türkiye CHP ve terör partisi DEM'in kirli ortaklığına şahit olmaya devam ediyor. Kent uzlaşısı maskesi altında Esenyurt, Mersin, Akdeniz ve Ankara için CHP ile DEM masaya oturdu.

İMAMOĞLU'NDAN VETO CHP'li Burcu Köksal'ın çıkışı sonrası CHP'de kriz boyut atladı. Özgür Özel , DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.





EKREM'DEN ÖZGÜR'E 'ÖZEL' TELEFON

Terör partisi DEM'in desteğini kaybetmek istemeyen CHP büyük bir endişeye kapılırken, resmi açıklamayla DEM'den özür diledi.



Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i telefon ile arayarak, "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU PARMAĞI

Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri ve oluşturduğu iddia edilen 'İmamoğlu' dosyasıyla eş güdümlü olarak CHP'de 'DEM' krizinin patlak vermesi dikkatlerden kaçmadı.



Bilindiği üzere krizin baş aktörü Burcu Köksal ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim.

DİYARBAKIR'DAN GENEL MERKEZ'E VETO

Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam hamlesi CHP'deki bardağı taşırdı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Burcu Köksal'a 'seviyesiz kadın' deyip yerden yere vurdu. Diyarbakır'dan CHP Genel Merkez'ine "Bu kadını partiden atın" çağrısı yapıldı.