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Muhalif kimliği ile önce çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal'a kapıyı gösteren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı: Sen kimsin lan

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Kösal’ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırmış, gerilimi yükseltmişti. Köksal'ın çıkışı sonrası Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" sözleriyle tehdit etti. Tüm bu yaşananlar sonrası muhalif kimliği ile önce çıkan Nihat Genç, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yerden yere vurdu. Genç, "İmamoğlu bak herkese kapsını açtı. Kime açtı be! FETÖ’ye açtı, PKK’ya açtı. Cumhuriyete açmadı. Cumhuriyetçileri diyenleri de başka kapıya koydu hepsini koydu. Kendisi Grup Başkanvekilini (Burcu Köksal) kovacak güçte bir adam mı? Grup Başkanvekili bir kadını kovuyor, başka kapıya diye. Sen kimsin lan daha bugünden Ali kıran baş kesen oldun. Anayasal haklarımız var" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 18:23 Güncelleme 10 Mart 2024, 18:23
Muhalif kimliği ile önce çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan

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Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde tüm Türkiye CHP ve terör partisi DEM'in kirli ortaklığına şahit olmaya devam ediyor. Kent uzlaşısı maskesi altında Esenyurt, Mersin, Akdeniz ve Ankara için CHP ile DEM masaya oturdu.

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CHP'DE 'KÖKSAL'AN KRİZ
Tüm Türkiye kirli birlikteliğe şahit olurken, Afyonkarahisar'da DEM krizi patlak verdi.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Kösal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.



İMAMOĞLU'NDAN VETO
CHP'li Burcu Köksal'ın çıkışı sonrası CHP'de kriz boyut atladı. Özgür Özel, DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti.

İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.



EKREM'DEN ÖZGÜR'E 'ÖZEL' TELEFON
Terör partisi DEM'in desteğini kaybetmek istemeyen CHP büyük bir endişeye kapılırken, resmi açıklamayla DEM'den özür diledi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i telefon ile arayarak, "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU PARMAĞI
Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri ve oluşturduğu iddia edilen 'İmamoğlu' dosyasıyla eş güdümlü olarak CHP'de 'DEM' krizinin patlak vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Bilindiği üzere krizin baş aktörü Burcu Köksal ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim.

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DİYARBAKIR'DAN GENEL MERKEZ'E VETO
Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam hamlesi CHP'deki bardağı taşırdı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Burcu Köksal'a 'seviyesiz kadın' deyip yerden yere vurdu. Diyarbakır'dan CHP Genel Merkez'ine "Bu kadını partiden atın" çağrısı yapıldı.

NİHAT GENÇNİHAT GENÇ

MUHALİF KİMLİĞİ İLE BİLİNEN NİHAT GENÇ İMAMOĞLU'NA FENA SALLADI: SEN KİMSİN LAN
Tüm bu yaşananların ardından muhalif kimliği ile bilinen Nihat Genç, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu "Sen kimsin lan" diyerek yerden yere vurdu.



"GRUP BAŞKANVEKİLİNİ KOVACAK GÜÇTE Mİ?"
İmamoğlu'nun Burcu Köksal'a "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" sözlerini çok sert eleştiren Genç, "İmamoğlu bak herkese kapsını açtı. Kime açtı be! FETÖ'ye açtı, PKK'ya açtı. Cumhuriyete açmadı. Cumhuriyetçileri diyenleri de başka kapıya koydu hepsini koydu. Kendisi Grup Başkanvekilini (Burcu Köksal) kovacak güçte bir adam mı? Grup Başkanvekili bir kadını kovuyor, başka kapıya diye. Sen kimsin lan daha bugünden Ali kıran baş kesen oldun. Anayasal haklarımız var" ifadelerini kullandı.


FONDAŞ MEDYAYI DA BOŞ GEÇMEDİ
Ekrem İmamoğlu'nun çıkışı sonrası Köksal'ı hedef haline getiren CHP'nin fonda medyasını boş geçmeyen Nihat Genç, "Yok çok büyük bir insanmış. Hani Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, hani Sözcü yazarları, Cumhuriyet yazarları hepsi İmamoğlu'nun arkasına geçti kadını da linç ettiriyorlar. Tanımam etmem kadını. Etnik siyaset herkes savunuyor. Ne büyük bir şeymiş, barış ve demokrasiymiş hepsini izledim tek tek Tele 1, KRT kadını linç ediyorlar" dedi.

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