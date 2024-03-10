NİHAT GENÇ
MUHALİF KİMLİĞİ İLE BİLİNEN NİHAT GENÇ İMAMOĞLU'NA FENA SALLADI: SEN KİMSİN LAN
Tüm bu yaşananların ardından muhalif kimliği ile bilinen Nihat Genç, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu "Sen kimsin lan" diyerek yerden yere vurdu.
"GRUP BAŞKANVEKİLİNİ KOVACAK GÜÇTE Mİ?"
İmamoğlu'nun Burcu Köksal'a "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" sözlerini çok sert eleştiren Genç, "İmamoğlu bak herkese kapsını açtı. Kime açtı be! FETÖ'ye açtı, PKK'ya açtı. Cumhuriyete açmadı. Cumhuriyetçileri diyenleri de başka kapıya koydu hepsini koydu. Kendisi Grup Başkanvekilini (Burcu Köksal) kovacak güçte bir adam mı? Grup Başkanvekili bir kadını kovuyor, başka kapıya diye. Sen kimsin lan daha bugünden Ali kıran baş kesen oldun. Anayasal haklarımız var" ifadelerini kullandı.
FONDAŞ MEDYAYI DA BOŞ GEÇMEDİ
Ekrem İmamoğlu'nun çıkışı sonrası Köksal'ı hedef haline getiren CHP'nin fonda medyasını boş geçmeyen Nihat Genç, "Yok çok büyük bir insanmış. Hani Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, hani Sözcü yazarları, Cumhuriyet yazarları hepsi İmamoğlu'nun arkasına geçti kadını da linç ettiriyorlar. Tanımam etmem kadını. Etnik siyaset herkes savunuyor. Ne büyük bir şeymiş, barış ve demokrasiymiş hepsini izledim tek tek Tele 1, KRT kadını linç ediyorlar" dedi.