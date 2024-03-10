Başkan Erdoğan: Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının İslam alemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. pic.twitter.com/uX2vAp4XpM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 10, 2024





Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

