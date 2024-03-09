Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'deki krizin boyutu katlanarak büyümeye devam ediyor.
Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'deki krizin boyutu katlanarak büyümeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.
İMAMOĞLU'NDAN KÖKSAL'A VETO: BAŞKA PARTİ BULSUN
Özgür Özel, DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.
"BU KADINI PARTİDEN İHRAÇ ET"
Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP Genel Merkezi de resmi açıklamayla DEM'den özür diledi. Açıklamada "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak" denildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN PARMAĞI VAR
Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri ve oluşturduğu iddia edilen 'İmamoğlu' dosyasıyla eş güdümlü olarak CHP'de 'DEM' krizinin patlak vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Bilindiği üzere krizin baş aktörü Burcu Köksal ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim.
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın "Bir değişim CHP'de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde olacak bir değişimdir" şeklinde beyanatlar verdiği de biliniyor.
CHP'DE DEM'E DOKUNAN YANAR
Tüm bu yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam hamlesi CHP'deki bardağı taşırdı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Burcu Köksal'a 'seviyesiz kadın' deyip yerden yere vurdu.
DİYARBAKIR'DAN GENEL MERKEZ'E ÜLTİMATOM
CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Genel Merkez'e çağrıda bulunarak, Burcu Köksal'ın partiden ihraç edilmesini istedi. Atik, "Irkçı söylemlerde bulunan hiç kimseye yer yok bu partide. Onun için öncellikle Genel Merkezi'mize sesleniyoruz; bu tip ırkçı inşaların, kendini bilmez insanların bu partide yeri yoktur" ifadelerini kullandı.
Atik şu ifadeleri kullandı:
CHP Belediye Başkan adayımız Burcu Köksal talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Arkadaşlar biz CHP'yiz, halkın partiyiz. Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle tüm kavimlerin partisiyiz. Herkes kucak açan, göğüs geren partiyiz. Öyle ırkçı söylemlerde bulunan hiç kimseye yer yok bu partide. Onun için öncellikle Genel Merkezi'mize sesleniyoruz; bu tip ırkçı inşaların, kendini bilmez insanların bu partide yeri yoktur. Derhal bunların ihracını istiyoruz. Daha Bolu'nun tahlisiz açıklamalarını hazmetmezken, böyle bir açıklama bizi çok yaralamıştır.
"SEVİYESİZ KADIN DEM'DEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"
O için bu seviyesiz kadının bizim partimizden özür dilemesi lazım, Kürt halkında özür dilemesi lazım, DEM Parti'den özür dilemesi lazım. Çünkü bizim partimiz demokrasinin, özgürlüklerin, insan hakların olduğu partidir. Böyle bir insana kucak açmak bu partide barındırtmak partimizi yaralar, halkımız yaralar. Halkın içine çıkamıyoruz. Herkes bizden hesap soruyor.