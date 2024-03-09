Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler

İMAMOĞLU'NDAN KÖKSAL'A VETO: BAŞKA PARTİ BULSUN Özgür Özel , DEM'in gönlünü almak için taahhütname imzalayacaklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.





"BU KADINI PARTİDEN İHRAÇ ET"

Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP Genel Merkezi de resmi açıklamayla DEM'den özür diledi. Açıklamada "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak" denildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN PARMAĞI VAR

Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri ve oluşturduğu iddia edilen 'İmamoğlu' dosyasıyla eş güdümlü olarak CHP'de 'DEM' krizinin patlak vermesi dikkatlerden kaçmadı.



Bilindiği üzere krizin baş aktörü Burcu Köksal ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim.



CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın "Bir değişim CHP'de olacaksa bu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde olacak bir değişimdir" şeklinde beyanatlar verdiği de biliniyor.