Bakırköy metro hattı nerelerden geçiyor? Bakırköy-Kirazlı metro hattı GÜZERGAHI ve DURAKLARI: M1, M9, Marmaray, İDO...

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, projenin İstanbul'un ulaşım sorununa önemli bir çözüm getireceğini dile getirdi. Ayrıca, hattın ekonomik kazancının 6,1 milyar dolar olacağını belirtti. İşte Bakırköy-Kirazlı metro hattı hakkında tüm detaylar...
Bakırköy-Kirazlı metro hattı bilgileri
BAKIRKÖY-KİRAZLI METRO HATTI AÇILDI!
Günde 1 milyon yolcuya hizmet verecek olan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.
HAT UZUNLUĞU: 9
BAĞLANTI YAPTIĞI İLÇELER: Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı
ENTEGRASYON NOKTALARI:
M3 Kirazlı – Olimpiyat – Metrokent - Kayaşehir Metro Hattı: Kirazlı İstasyonu 🚉
Halkalı – Gebze Marmaray Metro Hattı: Bakırköy Özgürlük Meydanı İstasyonu 🚉
M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı: İncirli İstasyonu 🚉
M1B Yenikapı – Kirazlı Metro Hattı: Kirazlı İstasyonu 🚉
M9 İkitelli – Ataköy Metro Hattı: İkitelli Sanayi İstasyonu 🚉
Metrobüs Hattı: İncirli İstasyonu 🚍
Üç Katlı İstanbul Tüneli (Yapımı Planlanan): İncirli İstasyonu 🚧
Sefaköy – Yenikapı Metro Hattı (Yapımı Planlanan): İncirli İstasyonu 🚧
Bakırköy-Kirazlı metro hattı durakları
YOLCULUK SÜRELERİ:
Bakırköy - Kirazlı: 13,5 dakika ⏱️
Bakırköy - Etiler: 31,5 dakika ⏱️
Bakırköy - Maltepe: 47,5 dakika ⏱️
Bakırköy İDO - Başakşehir: 25,5 dakika ⏱️