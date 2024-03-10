Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i yine paspas etti! Kürsüden genel başkan yardımcılarına talimat: "Anlatacaksınız!"

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kaosa şahitlik ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kurultay sonrası CHP'yi kendi ikballeri doğrultusunda dizayn etmeye başlarken, kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'eş başkan' konumuna düştü.
Parti Genel Merkez ve Sarçhane arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Özel'in 'eş başkan' konumunda oluşu Afyon'da patlak veren 'DEM' kriziyle bir kez daha tescillendi.
Ekrem İmamoğlu "DEM hariç her partiye kapı açık" diyen CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ı "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" sözleriyle tehdit etti.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TALİMAT: BU KADINI İHRAÇ ET
Sürecin devamında ise İstanbul'da 'DEM'lenemem endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, bugün Esenyurt'ta katıldığı programda da rol çalıp 'genel başkan' edasıyla hareket etti.
ÖZGÜR ÖZEL'İ YİNE PASPAS ETTİ
Esenyurt'tan Başakşehir'e geçmeyi 'büyük bir' icraatmiş gibi gösteren İmamoğlu, salonda bulunan CHP genel başkan yardımcılarına kürsüden talimat verdi.
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINA TALİMAT: ANLATACAKSINIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yokmuş gibi hareket eden belediye başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcılarına yönrelik "Bunları Meclis'te anlatın diye söylüyorum! Anlatmalısınız yani..." dedi.