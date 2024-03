Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i yine paspas etti! Kürsüden genel başkan yardımcılarına talimat: "Anlatacaksınız!"

Parti Genel Merkez ve Sarçhane arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Özel'in 'eş başkan' konumunda oluşu Afyon'da patlak veren 'DEM' kriziyle bir kez daha tescillendi.



Ekrem İmamoğlu "DEM hariç her partiye kapı açık" diyen CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ı "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" sözleriyle tehdit etti.



İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TALİMAT: BU KADINI İHRAÇ ET



Sürecin devamında ise İstanbul'da 'DEM'lenemem endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.