SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i yine paspas etti! Kürsüden genel başkan yardımcılarına talimat: "Anlatacaksınız!"

CHP'li Ekrem İmamoğlu bugün Esenyurt'ta katıldığı programda rol çalıp 'genel başkan' edasıyla hareket etti. Salonda bulunan CHP genel başkan yardımcılarına kürsüden "Anlatacaksınız" diyerek talimat veren İmamoğlu, Özgür Özel'i paspas etti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 17:12 Güncelleme 10 Mart 2024, 17:40
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i yine paspas etti! Kürsüden genel başkan yardımcılarına talimat: Anlatacaksınız!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kaosa şahitlik ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kurultay sonrası CHP'yi kendi ikballeri doğrultusunda dizayn etmeye başlarken, kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'eş başkan' konumuna düştü.

CHPde DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbulda kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!CHPde DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbulda kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!


Parti Genel Merkez ve Sarçhane arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Özel'in 'eş başkan' konumunda oluşu Afyon'da patlak veren 'DEM' kriziyle bir kez daha tescillendi.

Ekrem İmamoğlu "DEM hariç her partiye kapı açık" diyen CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ı "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" sözleriyle tehdit etti.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TALİMAT: BU KADINI İHRAÇ ET

Sürecin devamında ise İstanbul'da 'DEM'lenemem endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat verdiği öğrenildi.



Öte yandan Ekrem İmamoğlu, bugün Esenyurt'ta katıldığı programda da rol çalıp 'genel başkan' edasıyla hareket etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İ YİNE PASPAS ETTİ
Esenyurt'tan Başakşehir'e geçmeyi 'büyük bir' icraatmiş gibi gösteren İmamoğlu, salonda bulunan CHP genel başkan yardımcılarına kürsüden talimat verdi.

İmamoğlu rol çaldı yine Özgür Özel'i çiğnedi!



GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINA TALİMAT: ANLATACAKSINIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yokmuş gibi hareket eden belediye başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcılarına yönrelik "Bunları Meclis'te anlatın diye söylüyorum! Anlatmalısınız yani..." dedi.

Başkan Erdoğandan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemalin ahı tuttuBaşkan Erdoğandan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemalin ahı tuttu



"ELİNE MİKROFONU ALAN ÖZGÜR EFENDİDEN ROL ÇALIYOR"

Öte yandan kurultay sonrası CHP'de yaşanan iç karışıklık Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor" dedi.

Özgür Özel'i 'Mazlum' karakterine benzeten Erdoğan, "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan İzmir’de CHP’ye ’DEM’li bombardıman... | Özgür Özel’e ’mazlum’ benzetmesi: Bay Kemal’in ahı tutuyor
Fenerbahçe’nin Pendikspor maçı 11’i belli oldu!
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı?
Başkan Erdoğan’dan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemal’in ahı tuttu
İstanbul’u karış karış geziyor! Önce Üsküdar sonra Esenyurt! Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Yalancı ve tembel!
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi
Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal’dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu
CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor
SON DAKİKA