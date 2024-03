Başkan Erdoğan’dan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemal’in ahı tuttu

BAY KEMAL'İN AHI TUTTU

Bir belediye başkanının başka bir belediye başkan adayına kapıyı göstermesi, Ekrem İmamoğlu'nun parti içinde gölge başkan rolünü bir kez daha kanıtlarken yaşananlar Başkan Erdoğan'ın da gündeminde yer aldı.

Partisinin İzmir mitinginde konuşan Erdoğan, Özgür Özel'in genel başkanlığına parti içinde kimsenin saygı göstermediğini ifade ederek, "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal'in ahı bunları tuttu" diye konuştu.