Başkan Erdoğan’dan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemal’in ahı tuttu

CHP'de özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan kaos bitmek tükenmek bilmiyor.
CHP'de özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan kaos bitmek tükenmek bilmiyor.
Ekrem İmamoğlu'nun bir belediye başkanı değil de genel başkan edasıyla tavır takınması ise dikkatlerden kaçmıyor.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZGÜR'E TALİMAT!
Belediye başkanı olarak belediye başkan adaylarına karar veren Ekrem İmamoğlu, son dönemde de Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM sözlerinin ardından Özgür Özel'e talimat vermesi ve Köksal'a kapıyı göstermesiyle gündemde.
Burcu Köksal'ın "Belediye kapısı DEM hariç tüm partilere açık" sözleriyle İstanbul'u kaybetme korkusu yaşan Ekrem İmamoğlu, önce Özgür Özel'e "Burcu'yu partiden ya ihraç et ya da ara sözlerini düzeltsin" şeklinde talimat verdi. Sonra Burcu Köksal'dan geri adım gelmeyince kapıyı gösterdi.
BAY KEMAL'İN AHI TUTTU
Bir belediye başkanının başka bir belediye başkan adayına kapıyı göstermesi, Ekrem İmamoğlu'nun parti içinde gölge başkan rolünü bir kez daha kanıtlarken yaşananlar Başkan Erdoğan'ın da gündeminde yer aldı.
Partisinin İzmir mitinginde konuşan Erdoğan, Özgür Özel'in genel başkanlığına parti içinde kimsenin saygı göstermediğini ifade ederek, "Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal'in ahı bunları tuttu" diye konuştu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. CHP'nin başındaki genel başkanın varlığı yokluğu belli değil. Gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki tecrübemizle Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Fikrimizi kendisine verip zai etmek istemiyoruz. Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Bay Kemal'in ahı bunları tuttu.
İSTANBUL'DA 'TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTEYİ' KARAKTERİ VAR
Bir de İstanbul'da 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor. Muhalefetin kifayetsizliği yüzünden Türk siyasetinin geldiği hale bakın.