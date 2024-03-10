Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’den Netanyahu’nun Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine sözlerine tepki: Yok hükmündedir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı bir programda, "Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

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Erdoğan'ın sözlerinin ardından X hesabı üzerinden alçak ifadeler kullanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "İsrail savaş yasalarına uyuyor. Hamas terör örgütünün katillerini ve tecavüzcülerini destekleyen, Ermeni soykırımını inkar eden, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve rejim muhalifleri ile gazetecilere baskı uygulayan Erdoğan'ın ahlaki vaazlarını dikkate almayacaktır" demişti.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanların hayatını topluca hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirtti.

Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."