Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin kişinin katıldığı İzmir mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. "İzmir hizmet fukaralarından kurtulacak" diyen Erdoğan, "Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Yetmedi, kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular" şeklinde konuştu. CHP'nin DEM'le yürüttüğü kirli ittifaka dikkat çeken Erdoğan, "CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı?" dedi. Özgür Özel'e 'mazlum' benzetmesinde bulunan Erdoğan, CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Bay Kemal'in ahı bunları tutmaya başladı" ifadelerini kullandı.