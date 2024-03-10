CHPde Köksalan DEMli krizde Kılıçdaroğlunun son hamlesinin şifreleri TAKVİMde! İmamoğluna öyle bir mesaj verdi ki... Alçak ve şahsiyetsiz KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DEM'Lİ İNTİKAM

CHP'deki 'DEM'li krizde 'intikam' izine rastlandı. Köksal'ın partiyi karıştıran DEM çıkışının talimatını Kılıçdaroğlu'nun verdiği öne sürülürken "Bay Bay Kemal 1 Nisan öncesi somut adım attı" yorumları yapıldı. Ekrem İmamoğlu cephesi de 'DEM'li kriz sonrası Kılıçdaroğlu'na savaş açtı. Gelişme üzerine Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu fondaşları üzerinden yaylım ateşine tuttu. CHP içindeki Ekremci kliği "Alçak ve şahsiyetsizler" olarak tanımlayan Bay Bay Kemal, "Kimse beni susturamaz ve sindiremez" diyerek İmamoğlu'na rest çekti.

İMAMOĞLU TUNÇ SOYER DEVREYE SOKTU

CHP'de Burcu Köksal'ın açıklamalarıyla patlayan krizin ateşi sönmüyor. PKK terör örgütünün siyasi ayağı DEM'i kaybetme korkuna kapılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçelerinde listeleri terör yanlılarıyla doldurmasına rağmen, DEM de krizi fırsata çevirip CHP'den daha fazla taviz koparmaya başladı. DEM paniği yaşayan İmamoğlu, son çare olarak binlerce PKK'ya yakın ismi belediye kadrosuna katıp İzmir'i Kandil'in "şehir yapılanmasına" çeviren, belediye imkanlarını terör örgütü yanlılarına peşkeş çeken ve DEM'lilere ihale kıyaklarıyla finansal destek sağlayan Tunç Soyer'i apar topar İstanbul'da yardımına çağırmakta buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in birlikte seçim çalışmasına katılma çağrısını reddeden Soyer, kendisi yerine gösterilen Cemil Tugay yerine İstanbul'a gidip İmamoğlu ile fotoğraf verdi.

CHP İzmir adayı Cemil Tugay, İmamoğlu'na destek için İstanbul'a giden Tunç Soyer'e sitem ederek, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi. CHP'deki baş döndüren gelişmeleri Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu'ndan Soyer bombası" başlıklı yazısında kaleme aldı.

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısı:

Afyonkarahisar'da patlayan bomba İstanbul'u sarsarken, Ankara da nasibini aldı. Hemen fonda medya harekete geçti ve günah keçisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu. Herhalde "hançer" yetmedi ki, bu kez "Kaleş"le saldırıyorlar.

Onların hedefinde Kılıçdaroğlu'yla birlikte Özgür Özel de var. Şu birkaç günde CHP'de olanlara bakın.

Afyon'da Burcu Köksal bombası patlıyor, Kılıçdaroğlu yeniden hedefe konuluyor, DEM ayağa kalkıyor, korkuya kapılan İmamoğlu, amiri olan Köksal'ın istifasını istiyor, yetmiyor bu kez devreye Tunç Soyer'i sokuyor.

Peki ne oluyor dersiniz CHP'de?

İşin bir ucunda İstanbul'da DEM'sizlik korkusu, öteki ucunda da gözden çıkartılan Özgür Özel var.

İmamoğlu'nun Özel'den rahatsızlığı az çok biliniyor. Köksal bombası patlayınca bu kez DEM'i kaybetme korkusuna kapılan İmamoğlu bir taşla iki kuş vurmak için Soyer'i devreye sokuyor.