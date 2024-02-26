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Antalya'da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında, 'kurban parası' adı altında para toplayarak kurban kesimi yapmadan, örgütten kopmaları önlemek için sözde mağdur ailelere para gönderilmesini sağlayan finansörün terzi Bülent Duman olduğu ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında itirafçı olan bir isim, örgütsel buluşmaları kendi aralarında 'halı saha maçı' şeklinde şifrelendirdiklerini itiraf etti.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 07:51 Güncelleme 26 Şubat 2024, 08:01
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte bağlı esnafların, işletmelerinde bir araya gelerek örgütsel toplantı yaptıkları, bu toplantılarda örgütün güncel durumunu ele aldıkları ve örgüt üyelerinden himmet ve kurban parası adı altında örgüte para topladıkları ortaya çıktı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Örgütün güncel yapılanmasının yurtiçinde 7 bin lira, yurtdışında ise 85 dolar kurban parası aldığı, paranın toplandıktan sonra ise kurban kesilmemesi talimatı verilerek, toplanan paraların örgütten kopmaları önlemek amacıyla örgüte bağlı ve sözde mağdur ailelere dağıtımının sağlandığı belirlendi. Güncel yapılanma içerisinde bulunduğu belirlenen 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda banknotlar ve telefonlar ele geçirildi.Yapılan aramalarda banknotlar ve telefonlar ele geçirildi.



Ev, işyeri ve örgütsel toplantıların yapıldığı yerlerde yapılan aramalarda 92 dijital materyal, 4 bin 240 Sterlin, 217 Dolar, 8 bin 400 Euro, 1 tüfek, 15 yasaklı dergi, kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden savcılık ifadesinin ardından 20'si tutuklama talebiyle, 19'u ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheliye ev hapsi adli kontrol şartı, 7 şüpheliye ise imza ve yurt dışına çıkış adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 6 şüpheli de ifadelerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.


TERZİDE BULUŞMAK AVANTAJLI
Soruşturma kapsamında itirafçı olan N.D., Antalya'da Bülent Terzi isimli işyerinden örgüt ve öğrenci evleri için para aldığını söyledi. Söz konusu ifadenin ardından Antalya KOM Şube Müdürlüğü tarafından terzi Bülent Duman'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Terzi dükkanında yapılan dinlemede, şüphelilerin polis takibinden kaçmak için internet tabanlı programlar üzerinden görüşmeler yaptıkları, terzi gibi yerlerin buluşma düzenlemek ve örgütsel alışverişin yapılmasında, avantajlı olduğu, bir poşetle bu tür yerlere girip çıkmanın dikkat çekemeyeceğini konuştukları tespit edildi.

"PANTOLONUM SÖKÜKTÜ ONU DİKTİRDİM"
Şüpheli Hüseyin K'nin, şüpheli Mehmet Y'ye "Kafede buluşmak zaten sıkıntı. Adamın dükkanına gidersin eline bir poşet alırsın gömlek alıp çıkmış olursun. Polis sorarsa dersin ki ben bir gömlek aldım arkadaş bu kadar polis terziye gelirsin pantolonum söküktü onu diktirdim çıktım dersin" dediği soruşturma dosyasına yansıdı.

Terzi Bülent DumanTerzi Bülent Duman



TERZİ DÜKKANINDA KAÇIŞ PLANI
Terzi dükkanında yapılan görüşmelerde 'himmet' adı altında örgüte sempati duyan ve örgüt mensuplarından para toplandığı konusu ile alakalı yapılan görüşmelerle ilgili yapılan tespitlerde, işyerine banknotlar halinde paralar getirildiği, şüphelilerin başlarına bir şey gelmeyeceğine dair garanti istedikleri kaydedildi.

SİM kart alışverişlerinin de terzi dükkanında yapıldığı ortaya çıkarken, örgütsel buluşmalarda FETÖ'nün sözde güncel durumu hakkında konuşmalar yapıldığı, Bülent Duman'ın, örgüt mensuplarına yurtdışına kaçma yollarıyla ilgili bilgi ve destek olduğu aktarıldı.



KURBAN KESİLMEMESİ İÇİN TALİMAT
Terzi Bülent Duman'ın işyerinde ayrıca Sarp Sınır Kapısından kız kardeşinin kimliği ile kaçmaya çalışırken yakalanan Zeynep Bilge Yılmaz'ın kaçışı ile ilgili plan yapıldığı belirlendi. Örgütün üst yönetiminden gelen emir ve talimatlarda kurban kesilmemesi söylendiğine ilişkin yapılan soruşturmada ise Bülent Duman'ın, şüpheli Kadir A.'ya "Biz kurban parası topluyoruz şu anda 7 bin lira" dediği, Kadir A.'nın "Niye topluyorsunuz?" sorusu üzerine Duman'ın "Burada kesilecekmiş kurban" cevabını verdiği kaydedildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen materyal ve dokümanlarYapılan aramalarda ele geçirilen materyal ve dokümanlar



Kadir A'nın kurban kesilmemesi yönünde gelen talimata yönelik Duman'a, "Kurban kesilmeyecek, kim diyor kesilecek diye, kesilmeyecek. Neyin kafasını yaşıyorsunuz" dediği öğrenildi.

ÖRGÜT BULUŞMASI 'HALI SAHA'
Şüphelilerin örgütsel buluşmaları kendi aralarında 'halı saha maçı' şeklinde şifrelendirdikleri, her hafta Pazar akşamları farklı adreslerde örgütsel amaçlı toplantı yapmak amacıyla evlerde toplandıkları tespit edildi.



KURBAN BEDELİ OLARAK 7 BİN TL İSTEDİ
Şüpheli Kasım T, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, İlyaz A'nın sohbetlere davet ederken telefonla arayarak "Halı saha maçı var" diyerek sohbetin gününü ve yerini bildirdiğini, İlyaz A'nın sohbetlerde sözde mağdurlar için para istediğini söyledi. Kasım T., ifadesinde "2023'de Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 1 ay kadar önce yurtdışında faaliyet yürüten hizmet hareketine verilmek, gönderilmek amacıyla bizlerden kurban parası istedi. Ancak ben kurbanı kendim keseceğimi, ikinci bir kurban kesecek maddi durumumun olmadığını söyleyerek bunu kabul etmedim. 2023 yılı kurban bedeli olarak 7 bin lira istedi" dedi.

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Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek
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