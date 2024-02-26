Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte bağlı esnafların, işletmelerinde bir araya gelerek örgütsel toplantı yaptıkları, bu toplantılarda örgütün güncel durumunu ele aldıkları ve örgüt üyelerinden himmet ve kurban parası adı altında örgüte para topladıkları ortaya çıktı.
35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Örgütün güncel yapılanmasının yurtiçinde 7 bin lira, yurtdışında ise 85 dolar kurban parası aldığı, paranın toplandıktan sonra ise kurban kesilmemesi talimatı verilerek, toplanan paraların örgütten kopmaları önlemek amacıyla örgüte bağlı ve sözde mağdur ailelere dağıtımının sağlandığı belirlendi. Güncel yapılanma içerisinde bulunduğu belirlenen 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda banknotlar ve telefonlar ele geçirildi.
Ev, işyeri ve örgütsel toplantıların yapıldığı yerlerde yapılan aramalarda 92 dijital materyal, 4 bin 240 Sterlin, 217 Dolar, 8 bin 400 Euro, 1 tüfek, 15 yasaklı dergi, kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden savcılık ifadesinin ardından 20'si tutuklama talebiyle, 19'u ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.