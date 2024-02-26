Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı! Toplantı şifresi deşifre oldu! Kurban parası adı altında sözde mağdurlara finansal destek

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheliye ev hapsi adli kontrol şartı, 7 şüpheliye ise imza ve yurt dışına çıkış adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 6 şüpheli de ifadelerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.



TERZİDE BULUŞMAK AVANTAJLI

Soruşturma kapsamında itirafçı olan N.D., Antalya'da Bülent Terzi isimli işyerinden örgüt ve öğrenci evleri için para aldığını söyledi. Söz konusu ifadenin ardından Antalya KOM Şube Müdürlüğü tarafından terzi Bülent Duman'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.



Terzi dükkanında yapılan dinlemede, şüphelilerin polis takibinden kaçmak için internet tabanlı programlar üzerinden görüşmeler yaptıkları, terzi gibi yerlerin buluşma düzenlemek ve örgütsel alışverişin yapılmasında, avantajlı olduğu, bir poşetle bu tür yerlere girip çıkmanın dikkat çekemeyeceğini konuştukları tespit edildi.

"PANTOLONUM SÖKÜKTÜ ONU DİKTİRDİM"

Şüpheli Hüseyin K'nin, şüpheli Mehmet Y'ye "Kafede buluşmak zaten sıkıntı. Adamın dükkanına gidersin eline bir poşet alırsın gömlek alıp çıkmış olursun. Polis sorarsa dersin ki ben bir gömlek aldım arkadaş bu kadar polis terziye gelirsin pantolonum söküktü onu diktirdim çıktım dersin" dediği soruşturma dosyasına yansıdı.

Terzi Bülent Duman



TERZİ DÜKKANINDA KAÇIŞ PLANI

Terzi dükkanında yapılan görüşmelerde 'himmet' adı altında örgüte sempati duyan ve örgüt mensuplarından para toplandığı konusu ile alakalı yapılan görüşmelerle ilgili yapılan tespitlerde, işyerine banknotlar halinde paralar getirildiği, şüphelilerin başlarına bir şey gelmeyeceğine dair garanti istedikleri kaydedildi.



SİM kart alışverişlerinin de terzi dükkanında yapıldığı ortaya çıkarken, örgütsel buluşmalarda FETÖ'nün sözde güncel durumu hakkında konuşmalar yapıldığı, Bülent Duman'ın, örgüt mensuplarına yurtdışına kaçma yollarıyla ilgili bilgi ve destek olduğu aktarıldı.