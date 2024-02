FETÖ’cülerin yardım toplama yöntemi deşifre oldu! 6 Şubat depremi için topladıkları paraları örgüte aktardılar

Türkiye 'de kurduğu dernekler üzerinden bağış ve yardım adı altında toplanan paraları örgütün mahrem yapılanmasına aktaran FETÖ , bu yöntemi şimdi de Almanya'da kullanıyor. Örgütün 2006'da Almanya'da kurduğu ' Time to Help eV ' adlı yardım kuruluşunun, Türkiye yapılanmasının deşifre olması üzerine aynı faaliyetlerini sürdürdüğü, sözde uluslararası yardım derneğinin FETÖ'nün finans kaynaklarından biri olduğu, kuruluş üzerinden insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak için toplanan paraların örgütün çıkarları için mahrem faaliyetlerine aktarıldığı ortaya çıktı.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KIZILAY VE AFAD'A YARDIMI ENGELLEDİLER



Time To Help, içme suyuna erişimin sıkıntılı olduğu Afrika gibi ülkelerde su kuyuları açıyor. Dernek aracılığı ile su kuyusu açmanın bedeli 3 bin 500 ile 4 bin 100 Euro arasında. Ancak, Time To Help, su kuyularını kendisiyle bağlantılı şirketlere daha ucuza açtırıp arta kalan parayı örgüte aktarıyor. 6 Şubat deprem felaketinde yardım kampanyası düzenleyen dernek, toplanan yardım paralarının bir kısmını, yurt dışından Türkiye'ye gelen örgüt ile bağı tespit edilememiş Time to Help üyeleri üzerinden yurt içindeki örgüte yakın isimlere aktardı. Ayrıca, dernek tarafından uluslararası arenada 6 Şubat depremi için Türk Kızılayı ve AFAD'a bağışta bulunulmaması çağrıları yapıldığı da tespit edildi.