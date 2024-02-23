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FETÖ’cülerin yardım toplama yöntemi deşifre oldu! 6 Şubat depremi için topladıkları paraları örgüte aktardılar

Türkiye'de kurduğu dernekler üzerinden bağış ve yardım adı altında toplanan paraları örgütün mahrem yapılanmasına aktaran hain terör örgütü FETÖ, bu yöntemi şimdi de Almanya'da kullanmaya başladı. Almanya merkezli 'Time to Help eV' adlı yardım kuruluşunun, FETÖ'nün finans kaynaklarından biri olduğu, kuruluş üzerinden insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak için toplanan paraların örgütün çıkarları için mahrem faaliyetlerine aktarıldığı belirlendi. Time To Help, su kuyularını kendisiyle bağlantılı şirketlere daha ucuza açtırıp arta kalan parayı örgüte aktarıyor. 6 Şubat deprem felaketinde yardım kampanyası düzenleyen dernek, toplanan yardım paralarının bir kısmını, yurt dışından Türkiye’ye gelen örgüt ile bağı tespit edilememiş Time to Help üyeleri üzerinden yurt içindeki örgüte yakın isimlere aktardı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 07:55 Güncelleme 23 Şubat 2024, 08:10
FETÖ’cülerin yardım toplama yöntemi deşifre oldu! 6 Şubat depremi için topladıkları paraları örgüte aktardılar

Türkiye'de kurduğu dernekler üzerinden bağış ve yardım adı altında toplanan paraları örgütün mahrem yapılanmasına aktaran FETÖ, bu yöntemi şimdi de Almanya'da kullanıyor. Örgütün 2006'da Almanya'da kurduğu 'Time to Help eV' adlı yardım kuruluşunun, Türkiye yapılanmasının deşifre olması üzerine aynı faaliyetlerini sürdürdüğü, sözde uluslararası yardım derneğinin FETÖ'nün finans kaynaklarından biri olduğu, kuruluş üzerinden insani yardım faaliyetlerinde kullanılmak için toplanan paraların örgütün çıkarları için mahrem faaliyetlerine aktarıldığı ortaya çıktı.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KIZILAY VE AFAD'A YARDIMI ENGELLEDİLER

Time To Help, içme suyuna erişimin sıkıntılı olduğu Afrika gibi ülkelerde su kuyuları açıyor. Dernek aracılığı ile su kuyusu açmanın bedeli 3 bin 500 ile 4 bin 100 Euro arasında. Ancak, Time To Help, su kuyularını kendisiyle bağlantılı şirketlere daha ucuza açtırıp arta kalan parayı örgüte aktarıyor. 6 Şubat deprem felaketinde yardım kampanyası düzenleyen dernek, toplanan yardım paralarının bir kısmını, yurt dışından Türkiye'ye gelen örgüt ile bağı tespit edilememiş Time to Help üyeleri üzerinden yurt içindeki örgüte yakın isimlere aktardı. Ayrıca, dernek tarafından uluslararası arenada 6 Şubat depremi için Türk Kızılayı ve AFAD'a bağışta bulunulmaması çağrıları yapıldığı da tespit edildi.



DERNEKTEKİ PARALAR MAHREM YAPIYA AKTARILIYOR

Time to Help'in Güney Sudan'da katarakt ameliyatı gerçekleştiren Katolik mezhebine yakın bir kuruluş ile koordineli çalışırken, Libya'da gerçekleşen sel felaketine yönelik HAFTER güçleriyle koordineli yardım faaliyetinde bulundu. Ukrayna Kızıl Haç ve Alman Kızıl Haç Derneği ile birlikte Ukrayna'ya yardım organizasyonları düzenleyen dernek, bu yardım faaliyetlerinde toplanan paraların bir kısmını gerçek yardım sahiplerine ulaştırırken, büyük kısmı ise örgütün kasasına aktardı. Yardım faaliyetleri adı altında toplanan ancak FETÖ'nün kasasına giden paralar örgüt üyeleri ve mahrem faaliyetler için kullanılıyor.



TÜRKİYE'DEN KAÇANLARA PARA YARDIMI

Türkiye'den kaçmak isteyen örgüt üyelerine dernek yetkilileriyle yönlendirme ve örgüt üyelerine ilave yardımlar da dernekle gizlice yapılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'den Avrupa'ya illegal yollardan geçen örgüt üyelerine yönelik doğrudan mali destek sağlanıyor.

FETÖ elebaşı FETÖ elebaşı

FETÖ'nün Türkiye'de kurduğu yardım dernekleri aracılığıyla insanları nasıl dolandırdığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından soruşturmalarda ortaya çıkmıştı. Konya'daki bir soruşturmada FETÖ'nün Kimse Yok Mu Derneği'nde çalışan gizli tanık, "Kanser hastası kadının 400 bin lirasını bağış diye alıp, Afrika'da yaptıklarımız diyerek internetteki fotoğrafları gösterdiler" şeklinde ifade vermişti.

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