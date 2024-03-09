CHP'de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel'in "istifa et" çağrısına karşı çıktı: "İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin"







ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA REST: DEM'LİLERLE YÖNETMEYECEĞİM



Burcu Köksal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gidip hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e rest çekti. Basın toplantısı düzenleyen Köksal, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim" dedi.





DEM'LİLERİ KAPI DIŞINA İTTİ: BU ÜLKENİN BİRLİĞİNİ SAVUNANLARA KAPI AÇIK



Belediyenin kapısının sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunanlara açık olacağını söyleyen Köksal, DEM'lileri kapı dışarı etti.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Özel ile Köksal arasında yaşanan telefon konuşmasına köşesine taşıdı. Siyaset kulislerinde konuşulan telefon konuşmasında Köksal'ın Özel'i yerden yere vurduğunu belirten Övür, "Özel, Burcu Köksal'ı arıyor ve o da onu azarlıyordu: "Ben düzeltme yaptım, beni dinlemediniz. Hemen adaylıktan istifa edin..." Köksal'ın cevabı ise kamuoyunun yakından bildiği Canan Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgasını hatırlatıyordu: Özgür Bey, genel başkan olarak 80 ili ve İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz ve partiyi teröristlere teslim ettiniz. Asıl siz istifa edin." ifadelerini kullandı.