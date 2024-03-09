İstanbul'da "MAHZEN-7" operasyonu: Elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda aralarında elebaşı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
İstanbul düzenlenen "MAHZEN-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/etr7LwJiQs
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.