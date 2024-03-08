CHP'de Burcu Köksal krizi! "DEM'e kapı kapalı" dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Burcu Köksal arasındaki gece yarısı telefon trafiği

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hemen hemen her gün CHP içerisindeki kaosa şahit oluyor.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hemen hemen her gün CHP içerisindeki kaosa şahit oluyor.
"DEM PARTİ HARİÇ HER PARTİYE KAPI AÇIK"
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı.
İşte tam da bu açıklamanın ardından ortalık karıştı. Bazı il ve ilçelerde kent uzlaşısı adı altında PKK partisiyle kirli bir ittifak yapan CHP'de "Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme' baş gösterdi.
ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDEN KÖKSAL'I DÜZELTTİ! KÖKSAL REST ÇEKTİ...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM'i incitmemek adına sahneye çıktı, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltti. Ancak Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek Özgür Özel'e rest çekti. Köksal, "Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle yönetmeyeceğim… Net…." dedi.
CHP'DEN DEM'E KURUMSAL ÖZÜR
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP'den kurumsal bir açıklama geldi.
CHP'li Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri sonrası Genel Merkezi "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" açıklaması yaptı.
Ve Ekrem İmamoğlu…
İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL'İ YOK SAYDI: BURCU KÖKSAL'I ÇİZDİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri damgasını vurdu. İmamoğlu, "'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" diyerek Köksal'a rest çekti.
Peki Köksal'ın bu sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Burcu Köksal arasında ne yaşandı? Ankara kulislerinde olayın perde arkası tam olarak şöyle:
ÜÇÜ ARASINDA YAŞANAN KRİZ
Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece DEM'lenmekten pek memnun olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir belediye başkanı değil de sanki parti lideriymiş gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayıp "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat veriyor.
BURCU KÖKSAL'IN YANITI
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı talimat üzerine gece Burcu Köksal'ı arıyor.
"Burcu Başkan sözlerini düzelt" diyor. Köksal, "Düzeltmem. Çünkü yanlış yapmadım" karşılığını veriyor.
Köksal'ın bu yanıtından sonra Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i çiğneyerek "Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" sözleriyle Burcu Köksal'a kapıyı gösteriyor.
Ama parti hiyerarşisinde Burcu Köksal, Ekrem İmamoğlu'nun önünde. Çünkü seçimle gelmiş grup başkanvekili ve milletvekili.DEM'DEN CHP'YE GÖZDAĞI
Köksal'ın açıklamlarıyla ilgili DEM Parti'den de CHP'ye gözdağı geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, "İttifak yaptığımız, Kent Uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabii ki sürecin bir parçası, paydaşı CHP'dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan YOK. CHP için varsa onu bilemem" diyerek CHP'ye Köksal'ın sözleri üzerinden ayar verdi.
SORUN OLUR
DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oruç'un da CHP'ye yönelik sözleri hayli sertti. Oruç, "Burcu Köksal'ın açıklaması herkesin hafızasında yer etti. Herkes bu açıklamayı bir düşündü hafızasının bir yerine yerleştirdi. Bu ağır ifadelerin yaratacağı sorunlar elbette olur" ifadelerini kullandı.
Tüm yaşananlarına ardından Burcu Köksal'ın nasıl bir yol izleyeceği, büyük merak konusu oldu.