CHP'de Burcu Köksal krizi! "DEM'e kapı kapalı" dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Burcu Köksal arasındaki gece yarısı telefon trafiği

Köksal'ın bu yanıtından sonra Ekrem İmamoğlu , Özgür Özel'i çiğneyerek "Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" sözleriyle Burcu Köksal 'a kapıyı gösteriyor.

Ama parti hiyerarşisinde Burcu Köksal, Ekrem İmamoğlu'nun önünde. Çünkü seçimle gelmiş grup başkanvekili ve milletvekili.DEM'DEN CHP'YE GÖZDAĞI

Köksal'ın açıklamlarıyla ilgili DEM Parti'den de CHP'ye gözdağı geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, "İttifak yaptığımız, Kent Uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabii ki sürecin bir parçası, paydaşı CHP'dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan YOK. CHP için varsa onu bilemem" diyerek CHP'ye Köksal'ın sözleri üzerinden ayar verdi.

SORUN OLUR

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oruç'un da CHP'ye yönelik sözleri hayli sertti. Oruç, "Burcu Köksal'ın açıklaması herkesin hafızasında yer etti. Herkes bu açıklamayı bir düşündü hafızasının bir yerine yerleştirdi. Bu ağır ifadelerin yaratacağı sorunlar elbette olur" ifadelerini kullandı.

Tüm yaşananlarına ardından Burcu Köksal'ın nasıl bir yol izleyeceği, büyük merak konusu oldu.