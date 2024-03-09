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FETÖ'ye 30 ilde KISKAÇ-10 darbesi: 91 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden “KISKAÇ-10” operasyonlarında 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 10:40 Güncelleme 09 Mart 2024, 10:54
FETÖ’ye 30 ilde KISKAÇ-10 darbesi: 91 şüpheli yakalandı!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden "KISKAÇ-10" operasyonlarında 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi.



İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

"KISKAÇ-10" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandığını bildirdi.

3️⃣0️⃣ ilde 5️⃣ gündür FETÖ'ye yönelik devam eden "KISKAÇ-10" operasyonlarında 9️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara(2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KISKAÇ-10" operasyonlarında şüphelilerin:

📌Örgütün sözde "Askeri Mahrem
Yapılanması", "Emniyet Mahrem Yapılanması" ve "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,
📌Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları,
📌2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve
📌FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
📌Çok miktarda Türk Lirası,
📌Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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