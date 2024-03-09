FETÖ’ye 30 ilde KISKAÇ-10 darbesi: 91 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden "KISKAÇ-10" operasyonlarında 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

3️⃣0️⃣ ilde 5️⃣ gündür FETÖ'ye yönelik devam eden "KISKAÇ-10" operasyonlarında 9️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️



FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️



❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM… pic.twitter.com/kLd0uW96Cn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2024







İşte Yerlikaya'nın açıklaması:



"KISKAÇ-10" operasyonlarında 91 şüpheli yakalandığını bildirdi.



3️⃣0️⃣ ilde 5️⃣ gündür FETÖ'ye yönelik devam eden "KISKAÇ-10" operasyonlarında 9️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara(2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KISKAÇ-10" operasyonlarında şüphelilerin:

📌Örgütün sözde "Askeri Mahrem

Yapılanması", "Emniyet Mahrem Yapılanması" ve "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,

📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

📌Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları,

📌2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve

📌FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌Çok miktarda Türk Lirası,

📌Dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷