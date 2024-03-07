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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal'ı aforoz etti! DEM'e "birlik olalım" çağrısı: "İstanbul'da ve başka kentlerde iş birliği var"

Burcu Köksal'ın sözleri sonrası CHP, DEM'den gelecek desteği kaybetmemek için dala dala zıplıyor. CHP'nin DEMPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu, "DEM Partilileri kapıdan sokmam" diyen Burcu Köksal'ı yerden yere vurdu. Yerel seçimlerin çok kritik olduğunu, DEM'le sağlanan uzlaşının kaybedilmemesi gerektiğini savunan Tanrıkulu, "İstanbul'da da başka kentlerde de varsa bir iş birliği bunları ifade ediyoruz" sözleriyle yürüttükleri ittifakı kabul etti. CHP'nin PKK ile aynı çizgide olduğunu itiraf eden Tanrıkulu, "İktidarı dengelemezsek önümüz karanlık" diyerek DEM'e 'birlik olalım' çağrısında bulundu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 17:46 Güncelleme 07 Mart 2024, 18:16
CHP’li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal’ı aforoz etti! DEM’e birlik olalım çağrısı: İstanbul’da ve başka kentlerde iş birliği var

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CHP - DEM hattındaki kirli ittifak Burcu Köksal'ın 'DEM' çıkışıyla bir kez daha tescillendi.

"DEM HARİÇ HER PARTİYE KAPI AÇIK"

CHP Grup Başkanvekili, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri partiyi karıştırdı.

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ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDEN KÖKSAL'I DÜZELTTİ! KÖKSAL REST ÇEKTİ...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM'i incitmemek adına sahneye çıktı, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltti. Ancak Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek Özgür Özel'e rest çekti. Köksal, "Açık ve net Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle yönetmeyeceğim… Net…." dedi.

DEM'E 'ÖZEL' TAAHHÜTNAME

Sürecin devamında Özgür Özel, DEM'e taahütnameli güvence verdi. Özel, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ı işaret ederek, CHP'li belediye başkanlarının belediye kapılarını herkese açık tutacaklarına dair taahhütname vereceklerini söyledi.

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İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL'İ SÜMEN ALTI ETTİ: BURCU KÖKSAL'I ÇİZDİ

Ekrem İmamoğlu ise Özel'i sümen altı edip 'eş genel başkan' edasıyla Köksal'ı tehdit etti. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak" dedi.

Büyükşehirlerde DEM desteğini kaybetme endişesi yaşayan CHP Genel Merkezi de resmi açıklamayla DEM'den özür diledi. Açıklamada "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak" denildi.

Böylelikle CHP'nin DEM'i kaybetmemek uğruna neler yapacağını gözler önüne serildi.



BURCU KÖKSAL'I YERDEN YERE VURDU: BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin 'DEM komiseri' olarak bilinen Sezgin Tanrıkulu, "DEM Partilileri kapıdan sokmam" diyen Burcu Köksal'ı yerden yere vurdu.

CHP'nin DEMPKK komiseri Tanrıkulu'ndan Burcu Köksal'a sert tepki!



Tanrıkulu "Burcu Köksal'ın Afyon'un koşullarında konuşmuş olmasını ümit ediyorum. Hiçbir şekilde telafisi çok mümkün olmayan sözler söyledi. İnanın o sözleri duyduğum anda kaynar su başımdan aşağı dökülür gibi oldu. Son derece üzgünüm. Partimizin grup başkanvekilinin seçim öncesi kırgınlık yaratacak bür cümleyi sarf etmiş olması hepimiz açısında şoke edici oldu" dedi.



İTTİFAK TESCİLLENDİ: İSTANBUL'DA BAŞKA KENTLERDE İŞ BİRLİĞİNİ İFADE EDİYORUZ

Yerel seçimlerin çok kritik olduğunu, DEM'le sağlanan uzlaşının kaybedilmemesi gerektiğini savunan Tanrıkulu, "Sonuçta bunun etkilerinin hesaplanmış olması lazım. Hele hele bu kritik seçimde, tek oyun bile çok değerli olduğu bu seçimde" sözleriyle Burcu Köksal'a tepki gösterdi.

Tanrıkulu, DEM'le yürüttükleri kirli ittifakı da ayan beyan kabul etti. CHP'nin 'DEM' komiseri "İstanbul'da da başka kentlerde de varsa bir iş birliği bunları ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.



"CHP PKK İLE AYNI ÇİZGİDE" İTİRAFI

Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'nin olmayan Kürt sorunu üzerinden PKK ile aynı çizgide olduğunu da açık açık ilan etti.

Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti'ye övgüler dizen Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı;

Parlametoda onların esas bir misyonla bulundukları Kürt meselesinin parlamentoda çözümünden yana çizgi izliyoruz aynı zamanda. Parlamentoda olmalarının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu temsiliyetin çok değerli ve anlamlı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bunları parti görüşü olarak ortaya koyacağız ama grup başkanvekilimiz seçim öncesi gerçekten bir bomba patlatacak. Bu kabul edilemez bir şeydir. Partimizin bütün üyeleri son derece üzgündür. Yarattığı hasarı mutlaka onarıyoruz, onaracağız.

Bu yerel seçimin yerel seçimden öte anlamı var. Bunun bilinmesi lazım. Kendi kimliğimizi ve tutumumuzu ortaya koyacağımız seçim bu seçim değil...



CHP'DEN DEM'E 'BİRLİK OLALIM' ÇAĞRISI: İKTİDARI DENGELEMEZSEK ÖNÜMÜZ KARANLIK

Öte yandan CHP'li Sezgin Tanrıkulu DEM'e "birlik olalım" çağrısında bulunarak, "Eğer İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya'da bu iktidarı dengeleyecek bir sonuç çıkartamazsak önümüz gerçekten karanlık" dedi.


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