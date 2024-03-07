CHP'li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal'ı aforoz etti! DEM'e "birlik olalım" çağrısı: "İstanbul'da ve başka kentlerde iş birliği var"





BURCU KÖKSAL'I YERDEN YERE VURDU: BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ



Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin 'DEM komiseri' olarak bilinen Sezgin Tanrıkulu, "DEM Partilileri kapıdan sokmam" diyen Burcu Köksal'ı yerden yere vurdu. CHP'nin DEMPKK komiseri Tanrıkulu'ndan Burcu Köksal'a sert tepki!



Tanrıkulu "Burcu Köksal'ın Afyon'un koşullarında konuşmuş olmasını ümit ediyorum. Hiçbir şekilde telafisi çok mümkün olmayan sözler söyledi. İnanın o sözleri duyduğum anda kaynar su başımdan aşağı dökülür gibi oldu. Son derece üzgünüm. Partimizin grup başkanvekilinin seçim öncesi kırgınlık yaratacak bür cümleyi sarf etmiş olması hepimiz açısında şoke edici oldu" dedi.





İTTİFAK TESCİLLENDİ: İSTANBUL'DA BAŞKA KENTLERDE İŞ BİRLİĞİNİ İFADE EDİYORUZ



Yerel seçimlerin çok kritik olduğunu, DEM'le sağlanan uzlaşının kaybedilmemesi gerektiğini savunan Tanrıkulu, "Sonuçta bunun etkilerinin hesaplanmış olması lazım. Hele hele bu kritik seçimde, tek oyun bile çok değerli olduğu bu seçimde" sözleriyle Burcu Köksal'a tepki gösterdi.



Tanrıkulu, DEM'le yürüttükleri kirli ittifakı da ayan beyan kabul etti. CHP'nin 'DEM' komiseri "İstanbul'da da başka kentlerde de varsa bir iş birliği bunları ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.





"CHP PKK İLE AYNI ÇİZGİDE" İTİRAFI



Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'nin olmayan Kürt sorunu üzerinden PKK ile aynı çizgide olduğunu da açık açık ilan etti.



Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti'ye övgüler dizen Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı;



Parlametoda onların esas bir misyonla bulundukları Kürt meselesinin parlamentoda çözümünden yana çizgi izliyoruz aynı zamanda. Parlamentoda olmalarının gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu temsiliyetin çok değerli ve anlamlı olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bunları parti görüşü olarak ortaya koyacağız ama grup başkanvekilimiz seçim öncesi gerçekten bir bomba patlatacak. Bu kabul edilemez bir şeydir. Partimizin bütün üyeleri son derece üzgündür. Yarattığı hasarı mutlaka onarıyoruz, onaracağız.



Bu yerel seçimin yerel seçimden öte anlamı var. Bunun bilinmesi lazım. Kendi kimliğimizi ve tutumumuzu ortaya koyacağımız seçim bu seçim değil...





CHP'DEN DEM'E 'BİRLİK OLALIM' ÇAĞRISI: İKTİDARI DENGELEMEZSEK ÖNÜMÜZ KARANLIK



Öte yandan CHP'li Sezgin Tanrıkulu DEM'e "birlik olalım" çağrısında bulunarak, "Eğer İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya'da bu iktidarı dengeleyecek bir sonuç çıkartamazsak önümüz gerçekten karanlık" dedi.





