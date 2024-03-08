FETÖ’nün gizli kasası Recep Tunçman gardıropta yakalandı!

FETÖ'nün finansal yapılanmasında bölgeler imamı olarak görev yapan örgütün gizli kasası Akif kod adlı Recep Tunçman Çanakkale'nin Biga İlçesinde jandarma ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı.

İddiaya göre; 1990 yılında örgüte katılan Recep Tunçman, FETÖ'nün Zonguldak'daki okullarında idareci konumunda görünse de, aslında ülke finans yapılanmasında bölge koordinatörü olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından adeta sırra kadem bastı. Örgütün çok gizli tuttuğu mahrem yapılanmanın tepe konumundaydı ve gaybubet evlerinde saklandığı tahmin ediliyordu.