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Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Barış Zirvesi için Türkiye'nin hazır olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukraya Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 22:21 Güncelleme 08 Mart 2024, 21:57
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte ortak basın toplantısındaki açıklamalardan satır başları:

Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. İki yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Bugünkü görüşmelerimizde savaşla ilgili gelişmeleri ayrıntıları şekilde ele aldık.

Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı.



"BARIŞ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"
Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefine desteğimiz bakidir. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konuları etraflıca ele aldık. İkili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar ticaret hedefi için gayretlerimizi arttırmak konusunda mutabık kaldık. Pek çok firmamız arazideki çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. Ukrayna'nın yeniden inşası forumunu da İstanbul'da gerçekleştirdik.



ZELENSKIY'NİN AÇIKLAMALARI
Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteği için teşekkür ederim. Bugün her zamanki gibi verimli bir müzakere gerçekleştirdik.

Türkiye'nin aracılığı sayesinde ciddi sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki çabaları bekliyoruz. Bugün ben Kırım Tatarları başta olmak üzere ilgili liste ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında bulunuyor. Bugün barış planımıza dikkat çektik. Özellikle liderler düzeyindeki küresel zirve hazırlıklarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim.



Adil bir barış elde etmek istiyoruz. Ukrayna için acil bir barış. Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum. Ekonomik iş birliğimiz açısından bu konuları çözmeye hazırız. Bugün burada bir anlaşma imzaladık. Bizim ticaretimizi kolaylaştıracak. Karadeniz bölgesi de çok önemli. Çok fazla gemi oradan geçti. Şimdiden 30 milyon tondan fazla tahıl o koridordan geçti. Ramazan ayı arifesinde herkese bir sakinlik dilemek istiyorum. Mübarek Ramazan ayı sırasında barışın biraz daha bize yakın olmasını diliyorum.

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