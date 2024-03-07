İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte ortak basın toplantısındaki açıklamalardan satır başları:



Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. İki yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Bugünkü görüşmelerimizde savaşla ilgili gelişmeleri ayrıntıları şekilde ele aldık. Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığını vurguladım. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları artıyor. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik adım atılamadı.





"BARIŞ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefine desteğimiz bakidir. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konuları etraflıca ele aldık. İkili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar ticaret hedefi için gayretlerimizi arttırmak konusunda mutabık kaldık. Pek çok firmamız arazideki çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. Ukrayna'nın yeniden inşası forumunu da İstanbul'da gerçekleştirdik.