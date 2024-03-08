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Kentsel dönüşümde yeni destek: "180 ay vade yüzde 0.69 faiz" | Bakan Özhaseki duyurdu: Listede 5 il var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 ilin yer aldığı ve İzmir'in pilot seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceğini bildirdi. Pilot olarak İzmir'in seçildiği projede İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkanı sunulacak.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 14:23 Güncelleme 08 Mart 2024, 09:45
Kentsel dönüşümde yeni destek: 180 ay vade yüzde 0.69 faiz | Bakan Özhaseki duyurdu: Listede 5 il var

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İzmir'de bir otelde düzenlenen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" tanıtım toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehirlere sahip olduğunu, o nedenle şehirleri çok önemsediklerini ve onları geleceğe hazırlamak adına gayret ettiklerini söyledi.

Bakan Özhaseki'den 5 ili kapsayan kentsel dönüşüm müjdesi

Özhaseki, Türkiye'nin cennet gibi olduğunu ancak bu coğrafyanın da bazı kusurlarının bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin yer altındaki fay hatları, diğerinin de dışarıdan desteklenen, fitne örgütleri olduğunu kaydetti.

AK Parti hükümetlerinin kararlı adımlarıyla bu örgütlerin tehditlerinin kalmadığını kaydeden Özhaseki, "Türkiye'nin etrafına bir bakın, bizim nasıl bir huzur ülkesi olduğumuzu, güvenli bir liman olduğumuzu herhalde herkes tasdik eder, kabul eder diye düşünüyorum." dedi.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin depremselliğine değinerek, "Son yüzyıl içerisinde denizlerimizde ve ana karamızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Neredeyse her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem oluyor. Ana karamızda meydana gelen deprem sayısı ise 60'ın üzerinde." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yapı stokunun kentsel dönüşümle yenilenmesi gerektiğini dile getiren Özhaseki, kendilerinin kentsel dönüşüm yapmak, konutları dirençli hale getirmek, yenilemek için çırpındıkça istemezlerin, durmadan takoz olmak isteyenlerin olduğunu, onları aşacak şekilde kanunlar geliştirdiklerini anlattı.

Özhaseki, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden 18 ilin etkilendiğini hatırlatarak, "Nihayetinde çok şükür yaraları sarıyoruz artık. 390 bin civarında konut olarak hak sahibi var karşımıza gelebilecek olan. Şu anda 300 binden fazla konutun yapım işi sıraya girdi, hızla devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 75 bin." diye konuştu.

"İZMİR'DEKİ 36 BİN BİNANIN ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREK"

İzmir'de 6 ve 7 üzerinde şiddette deprem üretebilecek 20'den fazla fay hattı bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, kentteki 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Mehmet Özhaseki, bunu gerçekleştirebilmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu işin 3 tarafı var. Birisi bakanlıksa, birisi belediyeler, birisi de şahıslar, vatandaşlar. Burada ne yazık ki üzülerek söylüyorum, belediye tarafındaki ayağımız eksik. İsteriz ki gelsinler, kolumuza girsinler, biz onların koluna girelim, ayaklarına gidelim hiç önemli değil. Buradaki dönüşümleri baştan sona beraber yapalım. Fakat çok kolaycı bir slogan bulmuşlar, 'Bizler kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız.' Ne güzel ya, bu kaçış yolu adeta." değerlendirmesinde bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıkladıkları projeye 1 milyon 200 binden fazla başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ESAS OLACAK

Pilot olarak İzmir'in seçildiği projede İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkanı sunulacak.

Proje kapsamında 2,5 milyon liraya varan kredi desteği aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek. Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.

Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,5, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak.

Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

0,69 FAİZLE KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

📍100.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 971 TL, toplam geri ödeme 174.939 TL

📍200.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 1.943 TL, toplam geri ödeme 349.879 TL

📍250.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 2.429 TL, toplam geri ödeme 437.348 TL

📍300.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 2.915 TL, toplam geri ödeme 524.000 TL

📍400.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 3.887 TL, toplam geri ödeme 699.758 TL

📍500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 4.859 TL, toplam geri ödeme 874.697 TL

📍600.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 5.831 TL, toplam geri ödeme 1.049.637 TL

📍700.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 6.803 TL, toplam geri ödeme 1.224.576 TL

📍800.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 7.775 TL, toplam geri ödeme 1.399.516 TL

📍900.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 8.746 TL, toplam geri ödeme 1.574.456 TL

📍1.000.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 9.718 TL, toplam geri ödeme 1.749.395 TL

📍1.100.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 10.690 TL, toplam geri ödeme 1.924.335 TL

📍1.200.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 11.662 TL, toplam geri ödeme 2.099.274 TL

📍1.300.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 12.634 TL, toplam geri ödeme 2.274.214 TL

📍1.400.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 13.606 TL, toplam geri ödeme 2.449.153 TL

📍1.500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 14.578 TL, toplam geri ödeme 2.624.093 TL

📍1.600.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 15.500 TL, toplam geri ödeme 2.799.032 TL

📍1.700.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 16.522 TL, toplam geri ödeme 2.973.972 TL

📍1.800.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 17.493 TL, toplam geri ödeme 3.148.912 TL

📍1.900.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 18.465 TL, toplam geri ödeme 3.323.851 TL

📍2.000.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 19.437 TL, toplam geri ödeme 3.498.791 TL

📍2.100.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 20.409 TL, toplam geri ödeme 3.673.730 TL

📍2.200.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 21.381 TL, toplam geri ödeme 3.848.670 TL

📍2.300.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 22.353 TL, toplam geri ödeme 4.023.609 TL

📍2.400.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 23.325 TL, toplam geri ödeme 4.198.549 TL

📍2.500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 24.297 TL, toplam geri ödeme 4.373.488 TL

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