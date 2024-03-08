Mehmet Özhaseki, bunu gerçekleştirebilmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu işin 3 tarafı var. Birisi bakanlıksa, birisi belediyeler, birisi de şahıslar, vatandaşlar. Burada ne yazık ki üzülerek söylüyorum, belediye tarafındaki ayağımız eksik. İsteriz ki gelsinler, kolumuza girsinler, biz onların koluna girelim, ayaklarına gidelim hiç önemli değil. Buradaki dönüşümleri baştan sona beraber yapalım. Fakat çok kolaycı bir slogan bulmuşlar, 'Bizler kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız.' Ne güzel ya, bu kaçış yolu adeta." değerlendirmesinde bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıkladıkları projeye 1 milyon 200 binden fazla başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.