Mehmet Özhaseki, bunu gerçekleştirebilmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu işin 3 tarafı var. Birisi bakanlıksa, birisi belediyeler, birisi de şahıslar, vatandaşlar. Burada ne yazık ki üzülerek söylüyorum, belediye tarafındaki ayağımız eksik. İsteriz ki gelsinler, kolumuza girsinler, biz onların koluna girelim, ayaklarına gidelim hiç önemli değil. Buradaki dönüşümleri baştan sona beraber yapalım. Fakat çok kolaycı bir slogan bulmuşlar, 'Bizler kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız.' Ne güzel ya, bu kaçış yolu adeta." değerlendirmesinde bulundu.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıkladıkları projeye 1 milyon 200 binden fazla başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:
"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."
Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ESAS OLACAK
Pilot olarak İzmir'in seçildiği projede İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkanı sunulacak.
Proje kapsamında 2,5 milyon liraya varan kredi desteği aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek. Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.
Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,5, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak.
Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.
0,69 FAİZLE KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU
📍100.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 971 TL, toplam geri ödeme 174.939 TL
📍200.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 1.943 TL, toplam geri ödeme 349.879 TL
📍250.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 2.429 TL, toplam geri ödeme 437.348 TL
📍300.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 2.915 TL, toplam geri ödeme 524.000 TL
📍400.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 3.887 TL, toplam geri ödeme 699.758 TL
📍500.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 4.859 TL, toplam geri ödeme 874.697 TL
📍600.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 5.831 TL, toplam geri ödeme 1.049.637 TL
📍700.000 TL kredi için %0,69 faizle 180 ay vadede aylık ödeme 6.803 TL, toplam geri ödeme 1.224.576 TL