SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

SON DAKİKA I Türkiye'den katil İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa etme planına sert tepki: İşgale son verin

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 22:33 Güncelleme 06 Mart 2024, 23:23
SON DAKİKA I Türkiye’den katil İsrail’in Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa etme planına sert tepki: İşgale son verin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerektiğini vurgulayan Keçeli, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından "yasa dışı yerleşim" olarak adlandırılmasının yeterli olmadığını belirtti.

Keçeli, "Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’lilerin Afyonkarahisar’daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak’ta son buldu! Burcu Köksal’ın DEM restini Özgür Özel yuttu: Aman başkanım sen düzelt
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Elazığ mitinginde önemli açıklamalar
Eyüpsultan’da 5 kişiye çarpan oğlu Timur Cihantimur Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı! Skandal savunma: Annelik iç güdüsü
İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEM’e istikamet çizdi: Özgür Özel’e ’kayyum’ talimatı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar
ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar
Esra Erol’da Sabriye’nin 24 yaş küçük sevgilisi Murat katil mi? O ihbar ortalık karıştırdı...
Son dakika: Fondaş Enver Aysever Özgür Özel’in Erdal Beşikçioğlu hakkındaki Beşikten polis sözleriyle dalga geçti: Pavyona düşmek daha iyi
AK Parti’den emekli maaşı açıklaması! O tarih işaret edildi... Yeni düzenleme mi geliyor?
Almanya’da Bundeswehr sızıntısının ardından yeni skandal: Savunma Bakanlığının verileri dünyaya açık! Şifre: 1234
İşte Yaşam Vadileri gerçeği! Ekrem İmamoğlu yaptık dedi yine algı çıktı
Aziz Yıldırım’dan olay açıklama! Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?
Kamu çalışanları dikkat! Bakan Vedat Işıkhan’dan ’toplu sözleşme ikramiyesi’ açıklaması: CHP yüzünden aylıkları 345 TL azalacak
CHP ile DEM Parti arasında kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni
Süper Salı’da sandıktan rövanş çıktı! ABD’de seçimin kaderi belirleniyor: Trump’dan zafer konuşması Biden’a Gazze darbesi
SON DAKİKA