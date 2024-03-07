Bunu da gördük | CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaşlardan eleştiri: Hangi ok gitti acaba?

HANGİ OK'U SİLMEK İSTİYOR

Bursa'daki bazı dikkatli vatandaşların gözünden kaçmayan 5 oklu seçim afişleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Paylaşımların altına ise hem alaycı hem de ağır eleştiriler yazıldı. Okların bilinçli silindiği yönünde yapılan yorumlarda, CHP'nin kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün uzantısı DEM Parti ile yaptığı ittifaka atıfta bulunularak, "CHP, milliyetçilik okunu siliyor. Okun birini DEM'e vermişler. Silinen ok, cumhuriyetçilik olabilir. Okun teki Kandil'e DEM'lenmeye gitmiş" şeklinde yapılan yorumlar dikkat çekti. Bazı yorumlarda ise partisinin logosuna sahip çıkamayanların kentlere nasıl sahip çıkacağı eleştirileri yapıldı.