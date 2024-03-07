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Bunu da gördük | CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaşlardan eleştiri: Hangi ok gitti acaba?

Yerel seçimlere günler kala CHP - DEM - Kandil üçgeninde ittifak belirginleşiyor. CHP’nin ilkelerini temsil eden 6 ok sembolü, Bursa’da 5’e düştü. Şehrin dört bir yanına asılan seçim pankartları tartışmalara neden olurken, vatandaşlar “CHP’nin bir oku DEM’e gitmiş” eleştirisini yaptı. Öte yandan CHP lideri Özel’i saf dışı bırakan İmamoğlu, Sancaktepe’de seccade, Ataşehir’de zikirmatik dağıtıp oy toplamaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:14
Bunu da gördük | CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaşlardan eleştiri: Hangi ok gitti acaba?

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31 Mart'a sayılı günler kala CHP - DEM - Kandil üçgeninde kirli ittifak belirginleşiyor.

6 ok sembolü Bursa'da 5'e düştü. 6 ok sembolü Bursa'da 5'e düştü.

Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında DEM'i ziyaret etmesiyle tepkileri üzerine çeken CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey şimdi de seçim pankartlarıyla gündeme geldi.

Mustafa BozbeyMustafa Bozbey

6'DAN 5'E DÜŞTÜ
CHP'nin kuruluşundan bu yana partinin ilkelerini temsil eden 6 ok sembolü Bursa'da 5'e düştü.

Mustafa Bozbey'in Bursa'nın dört bir yanına asılan seçim pankartlarında 6 yerine 5 ok yer alması büyük şaşkınlık yarattı. Afişlerin bilinçli bir şekilde mi bu şekilde basıldığı yoksa bunun bir baskı hatası mı olduğu tartışmalara neden olurken, sosyal medyaya düşen fotoğraflara ağır eleştiriler yapıldı.

HANGİ OK'U SİLMEK İSTİYOR
Bursa'daki bazı dikkatli vatandaşların gözünden kaçmayan 5 oklu seçim afişleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Paylaşımların altına ise hem alaycı hem de ağır eleştiriler yazıldı. Okların bilinçli silindiği yönünde yapılan yorumlarda, CHP'nin kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün uzantısı DEM Parti ile yaptığı ittifaka atıfta bulunularak, "CHP, milliyetçilik okunu siliyor. Okun birini DEM'e vermişler. Silinen ok, cumhuriyetçilik olabilir. Okun teki Kandil'e DEM'lenmeye gitmiş" şeklinde yapılan yorumlar dikkat çekti. Bazı yorumlarda ise partisinin logosuna sahip çıkamayanların kentlere nasıl sahip çıkacağı eleştirileri yapıldı.

CHP, Ataşehir'de zikirmatik dağıtımı yaptı.CHP, Ataşehir'de zikirmatik dağıtımı yaptı.

ÇEKMEKÖY'DE SECCADE, ATAŞEHİR'DE ZİKİRMATİK
Sabah'ta yer alan habere göre; Öte yandan muhafazakâr kesimi etkilemeye çalışan CHP, Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı. Poşet içerisinde seçmenlere verilen seccadenin üzerinde İBB adayı Ekrem İmamoğlu ve Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez'in fotoğrafı yer alıyor.

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel, vatandaşlara "Merhaba komşum" afişiyle zikirmatik ve ramazan ayına özel takvim dağıtımına başladı.

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