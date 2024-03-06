Son dakika: CHP’nin Kandil ayarı tabanı rahatsız etti! DEM’li isimlere verilen belediye meclis üyeliği kontenjanları toplu istifa getirecek! 1 Nisan’da dip dalga geliyor

6 OKUN ARKASINA GİZLENEN DEM'Lİ ADAYLAR

Belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde de "ithal" isimleri tercih ederek partilileri isyan ettiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer, Avcılar, Kadıköy ve Ataşehir başta olmak üzere birçok ilçedeki partililer tarafından istifaya davet edilmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, 14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 39 vekil koltuğunu küçük ortaklara hediye etmesine tepki gösteren Özel, bu kez kendisi benzer bir uygulamayı DEM Parti için hayata geçirdi.