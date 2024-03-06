SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İstanbul Beykoz'da İETT kazası! Meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi

Son dakika haberleri... Beykoz'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışında özel halk otobüsü ile meyve ve sebze yüklü kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 08:46 Güncelleme 06 Mart 2024, 08:57
Son dakika: İstanbul Beykoz’da İETT kazası! Meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi

Köprünün Ankara istikameti Kavacık mevkisinde seyreden 34 HO 3824 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsü ile 34 BGZ 827 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyon otoyolda yan yatarken, sebze ve meyveler yola saçıldı. Kamyon ile kasası birbirinden ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP’nin başkan adayları
Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Kabine sonrası açıkladı
Ramazan fırsatçılarına ayar verildi! Kıyma ve kuşbaşı fiyatları sabitlendi
CHP lideri Özgür Özel’den Halk TV’de fondaş Şirin Payzın’a canlı canlı azar: Bu doğru bir şey değil
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 81 ile sağanak uyarısı! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Bugün hava nasıl olacak?
Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşma adımı: TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye indirildi
Galatasaray daha avantajlı | TAKVİM’in usta yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İİT’de Filistin vurgusu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı
Bay Kibir Reklamoğlu bölüm 2 | CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ulaşımdaki vasat yönetimi animasyon oldu! İşte sosyal medyayı sallayan o video...
Son dakika: Eyüpsultan’da 5 kişi ezip sırra kadem basmıştı! Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu olduğu ortaya çıktı! Kazadan hemen sonra Mısır’a kaçmış
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
TFF, Süper Lig’de 28. hafta VAR kayıtlarını açıklandı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçındaki tartışmalı kırmızı kartın konuşmaları
Kendi seçmenini hedef aldı! CHP’li lider Özgür Özel’den CHP’lilere ’aklınızı başınıza alın’ ayarı!
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar
SON DAKİKA