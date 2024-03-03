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CHP-DEM arasındaki Kandil uzlaşısında yeni perde! Biji Serok Apo sloganı atan DEM'li Elif Gül'e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç'a 5. sıra!

Son dakika haberleri... Yerel seçimler için PKK partisi DEM ile kent uzlaşısı altında kirli bir ittifaka soyunan CHP, terör iltisaklı isimleri kendi listelerinden göstermekten çekinmiyor. Özellikle İstanbul'da CHP listelerinden belediye meclisine girecek 26 DEM'li isim yavaş yavaş netleşiyor. Söz konusu isimlerden biri Sancaktepe Eş Başkanı Elif Gül. Bebek katili Abdullah Öcalan’ın doğum günü için pasta kesen ve “Biji Serok Apo” sloganları atan Elif Gül CHP Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1. Sıradan girdi. CHP listesinde yer alan bir diğer isim Nevzat Kılıç'ın ise 17 Temmuz 2018’de PKK adına izinsiz toplantı yapacakları ihbarıyla düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 12:57 Güncelleme 03 Mart 2024, 13:13
CHP-DEM arasındaki Kandil uzlaşısında yeni perde! Biji Serok Apo sloganı atan DEM’li Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra!

31 Mart yerel seçimlerine PKK partisi DEM ile girme kararı alan CHP, kent uzlaşısı adı altında terör bağlantısı olan isimleri tek tek kendi listelerine alıyor.

Bilindiği üzere, DEM ile CHP, Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de ittifak yapacaklarını açıklamıştı. Öte yandan DEM'li bazı isimlerin CHP'nin meclis üyeliği listelerinden belediyeye gireceği ortaya çıkmıştı.

Yürütülen kirli pazarlık kapsamında Sancaktepe'de 5, Sarıyer'de 2 DEM'li isim CHP listelerinde yer aldı.

Söz konusu isimlerden biri Sancaktepe Eş Başkanı Elif Gül. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın doğum günü için pasta kesen ve "Biji Serok Apo" sloganları atan Elif Gül CHP Sancaktepe Belediye meclis üyeliği aday listesine 1. Sıradan girdi.

NEVZAT KILIÇ, PKK/KCK'NIN OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan CHP Sancaktepe Belediye Meclis üyeliği aday listesine 5. Sıradan giren Nevzat Kılıç'ın 17 Temmuz 2018'de PKK adına izinsiz toplantı yapacakları ihbarıyla düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ile örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flamalar ile terör örgütü logolarının yer aldığı elbise, örgütsel ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildiği açıklamıştı. HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

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26 DEM'Lİ CHP LİSTELERİNDE
DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe ve Sarıyer'de ilçelerinde 26 meclis üyesiyle CHP listelerinden seçimlere girecek.

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