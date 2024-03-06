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Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyıma rakamlarla tepki gösterdi: Bu adaletsiz, liyakatsiz, iş bilmez anlayış son bulacak

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verilen "namus" sözlerini çiğneyip belediyede işçi kıyımı yaptı. 5 yılda 33 bin 725 kişiyi işten çıkaran İBB yönetimi yerine 47 bin 471 işçi alarak belediyeyi kendi yandaşlarıyla doldurdu. CHP'li İBB yönetiminin işçi kıyımına tepki gösteren Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, "31 Mart’ta bu adaletsiz, liyakatsiz, iş bilmez anlayış son bulacak." dedi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 09:31 Güncelleme 06 Mart 2024, 09:54
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun işçi kıyıma rakamlarla tepki gösterdi: Bu adaletsiz, liyakatsiz, iş bilmez anlayış son bulacak

2019'da İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu "namus" sözlerini unutarak işçi kıyımı yaptı.

Kadroları boşaltarak yandaşlarını İBB'ye dolduran Ekrem İmamoğlu reklama dayalı belediyecilik anlayışıyla da İstanbul'a fetret devri yaşattı.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

İş bilmez kadrolarla megakentte toplu ulaşım kaza ve arızalarla çökme noktasına geldi. Kıyak ihaleler ve siyasi gelecek planı uğruna yapılan reklam harcamalarıyla İstanbul'un kaynakları çarçur edildi.

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MURAT KURUM RAKAMLARLA TEPKİ GÖSTERDİ
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını ve liyakatsiz kadrolaşmasını rakamlarla ortaya koyarak tepki gösterdi.

Kurum, CHP'li İBB yönetiminin son beş yılda kadrolaşmak için 33 bin 725 kişinin işten çıkardığını 47 bin 471 kişinin ise işe alındığı belirtti.

"BU LİYAKATSİZ İŞ BİLMEZ ANLAYIŞ SON BULACAK"
Murat Kurum şunları söyledi:

"İnsanların ekmeğiyle oynadılar. İBB'nin hafızasını sildiler, kurumsal yeteneğini yok ettiler. Sistem tıkır tıkır işliyordu, bozdular. Karda çaresiz kalan, otobüsleri dökülen bir belediyeye dönüştürdüler. Yönetemediler! 31 Mart'ta bu adaletsiz, liyakatsiz, iş bilmez anlayış son bulacak."

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