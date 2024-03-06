Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın Süleymaniye sorumlusu, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın koruması Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi

ŞEVGER AZAD/ARAS KOD HÜSNÜ KÜMEK KİMDİR?

Şevger Azad/Aras kod adlı Hüsnü Kümek'in, 1999 yılında PKK'ya katıldı. 2002-2003 arasında Abbas kod Duran Kalkan'ın basın faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Sözde Özel Kuvvetler bünyesinde Kandil'de lojistik alanında çalıştı. 2012 yılında NLP bünyesinde görevlendirildi. Suriye'nin kuzeyinde sorumlu düzeyde görev yaptı. Bir dönem Cuma kod Cemil Bayık'ın özel korumalığını yaptı. NLP ile sözde Başkanlık Konseyi arasındaki irtibattan sorumlu olarak Cemil Bayık'a bağlı kurye faaliyetleri gerçekleştirdi. Bayık'ın güvendiği ve sevdiği örgüt mensuplarından birisi olarak tanınıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında aranırlık kaydı bulunuyordu.

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