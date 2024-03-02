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4 dakikada Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılı! Arızalar, İhale kıyakları bitmeyen tatiller... "İstanbul, yarı zamanlı yönetilecek bir şehir değildir"

İETT ve metro arızaları, yandaşa verilen ihaleler, siyasi gelecek planı uğruna ikinci plana itilen İstanbul ve bitmek bilmeyen tatiller... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geride bıraktığı 5 yıl 4 dakikalık videoya sığdırıldı. Söz konusu videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan Murat Kurum, "İstanbul yarı zamanlı yönetilecek bir şehir değildir." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 16:45 Güncelleme 02 Mart 2024, 16:57
4 dakikada Ekrem İmamoğlu’nun 5 yılı! Arızalar, İhale kıyakları bitmeyen tatiller... İstanbul, yarı zamanlı yönetilecek bir şehir değildir

2019'da İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İstanbul'da resmen fetret devrini başlattı.

16 MİLYON İSTANBULLU MAĞDUR OLDU
Reklama dayalı belediyecilik anlayışıyla İstanbul'u ve İstanbullu'yu hizmete mahrum bırakan İmamoğlu 16 milyonluk megakenti mağdur etti.

İstanbul'da İETT çilesiİstanbul'da İETT çilesi

ARIZALAR İHALE KIYAKLARI BİTMEYEN TATİLLER...
İETT ve metro arızaları, yandaşa verilen ihaleler, siyasi gelecek planı uğruna ikinci plana itilen İstanbul ve bitmek bilmeyen tatiller...

Ekrem İmamoğlu kayaktaEkrem İmamoğlu kayakta

İstanbul'u sel götürürken Fethiye'de deniz, kum güneş keyfi yapan, Megakent kar esareti altındayken 2023 çıkarları için büyükelçilerle balıkçı köşelerinde fiskos yapan deprem için Elazığ'a gidip hemen Palandöken'de kayak keyfine geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplumun her kesiminden büyük tepki gördü.

Ekrem İmamoğlu tatildeEkrem İmamoğlu tatilde

4 DAKİKADA EKREM'İN 5 YILI
İmamoğlu'nun geride bıraktığı 5 yıl bir sosyal medya kullanıcısı tarafından 4 dakikaya sığdırıldı. "Bir İstanbul Kurgusu" başlığıyla paylaşılan video İstanbullu'nun yaladığı mağduriyetten kesitler sundu.

İşte o video:

4 dakikada Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılı!

MURAT KURUM'DAN TEPKİ
Söz konusu videoyu alıntılayan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir." ifadelerini kullandı.

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