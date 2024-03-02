4 dakikada Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılı! Arızalar, İhale kıyakları bitmeyen tatiller... "İstanbul, yarı zamanlı yönetilecek bir şehir değildir"

4 DAKİKADA EKREM'İN 5 YILI İmamoğlu'nun geride bıraktığı 5 yıl bir sosyal medya kullanıcısı tarafından 4 dakikaya sığdırıldı. "Bir İstanbul Kurgusu" başlığıyla paylaşılan video İstanbullu'nun yaladığı mağduriyetten kesitler sundu.

İşte o video:

MURAT KURUM'DAN TEPKİ

Söz konusu videoyu alıntılayan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir." ifadelerini kullandı.