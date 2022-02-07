Son dakika: CHP'li İBB'de işçi kıyımı var! Kış günü eve gönderdikleri ihtarnameyle işten attılar

'1 KİŞİ ÇIKARTIP 10 KİŞİ ALIYORLAR'

Sabah'ta yer alan habere göre, İşten çıkartılmadan önce teknik lise mezunu olduğunu ve bölgesinde teknik personel olmadığı için görevinin değiştirilmesini istediğini dilekçe ile müdürlüğe teslim ettiğini belirten Atiş, "Arayıp Genel Müdürlüğe çağırdıklarında ilk başta sevindim. Teknik personel olmadığı için beni o pozisyona kaydıracaklarını düşündüm. Ancak orada İnsan Kaynakları Müdürü bana işten çıkartıldığımı ve tüm haklarımı alacağımı söyledi. Ben de '3 tane çocuğum var bu kış günü beni işten çıkartıyorsunuz ve bir gerekçe de sunmuyorsunuz. Aşağıda ise işe girmek için elinde evraklarla bekleyen onlarca kişi var' deyince hemen şirketin avukatı söze girerek, 'Bizim aldığımız talimat bu yönde ve biz bunu size tebliğ etmekle sorumluyuz' dedi. Ben evime ekmek götürebilmek için onların mobbinglere boyun eğdim. 3 tane küçük çocuğum var ve beni kış günü, borçlarım olduğunu bildikleri halde evime gönderdikleri ihtarnameyle çıkardılar. Bir kişi çıkartıp 10 kişi alıyorlar" diye konuştu.