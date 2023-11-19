Özgür Özel yine HEDEPKK’ya yanladı... Pervin Buldan’la birlikte konsere gitti! Türkiye’yi işgalle suçlayan Chakar’ın elini öptü

Chakar, 2021 yılında, Ayşen Güven'e yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini belirtip, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKLERİ 'KÜRT ESERLERİNİ TALAN ETMEKLE' SUÇLADI

2020'de ise Kürd Araştırmaları isimli bir siteye açıklamalarda bulunan Chakar, Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlamış, "Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır." demişti.

Türklere 'barbar' diyererek skandalını sürdüren Chakar "En küçük Afrika Kabile devletlerinin bile kültürleri korunmaya alınmıştır ama Kürtlerin kültürel mirası üzerinde her gün barbarlar var gücüyle tepişiyorlar." şeklinde rezil ifadelere imza atmıştı.