Özgür Özel yine HEDEPKK’ya yanladı... Pervin Buldan’la birlikte konsere gitti! Türkiye’yi işgalle suçlayan Chakar’ın elini öptü

Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel seçimlerin ardından daha da şiddetlenen kavga sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel seçimlerin ardından daha da şiddetlenen kavga sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı.
İSİM DEĞİŞTİ KAFA DEĞİŞMEDİ: DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERDİ
Özgür Özel, kurultay konuşmasında terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Ardından gelen tepkilere yanıt vererek yaptığı hareketi savundu. Özel son olarak yaptığı açıklama ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP'e mavi boncuk dağıtarak, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" dedi.
PERVİN BULDAN İLE BİRLİKTE OPERAYA GİTTİ
Özel, dün gece ise HEDEPKK ile ittifakı görünür kılarak HDP'li Pervin Buldan ile birlikte, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.
TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİ GÖREN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPÜP KONSERİNİ DİNLEDİ
CHP Genel Başkanı Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı.
Söz konusu programa SİHA düşmanlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı.
Özel Pevin Chakar'ın elini öptüğü görseli "barış ve kardeşlik" notuyla paylaştı.
KÜRDİSTAN DİYEREK TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİLİKLE SUÇLAYAN İSİM!
Chakar'ın da yanındaki Pervin Buldan'dan farkı yok. Öyle ki HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçluyor ve Kürdistan ifadelerini sık sık kullanıyor!
Chakar, 2021 yılında, Ayşen Güven'e yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini belirtip, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." açıklamasında bulunmuştu.
TÜRKLERİ 'KÜRT ESERLERİNİ TALAN ETMEKLE' SUÇLADI
2020'de ise Kürd Araştırmaları isimli bir siteye açıklamalarda bulunan Chakar, Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlamış, "Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır." demişti.
Türklere 'barbar' diyererek skandalını sürdüren Chakar "En küçük Afrika Kabile devletlerinin bile kültürleri korunmaya alınmıştır ama Kürtlerin kültürel mirası üzerinde her gün barbarlar var gücüyle tepişiyorlar." şeklinde rezil ifadelere imza atmıştı.