Ankara’daki iki rakibin karnesi! Bütçesi 25 kat daha küçük olan Turgut Altınok, Mansur Yavaş’ı hizmette solladı!

ANKARA HİZMET GÖREMEDİ

5 yılda toplam 363 milyar TL'lik devasa bütçe olanaklarını kullanan Altınok'un rakibi CHP'li aday Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara'nın nüfusu her yıl artmasına rağmen görev yaptığı dönemde Başkent'e sadece 18 park, 1 kreş yapabildi. Mansur Yavaş, 2019 yılından buyana Ankaralılar'a verdiği sözlerin hiçbirini tutmazken mevcut belediye hizmetlerinde de aksamalar meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL'ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

363 MİLYAR NEREYE GİTTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılda kullandığı 363 milyar TL'lik bütçesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Yavaş'ın devasa bütçe olanaklarının yaklaşık 25'te 1'i kadar bir bütçeyle Keçiören'de Ankara Büyükşehir'den daha fazla hizmet ürettiği ortaya çıktı.

TURGUT ALTINOK, MANSUR YAVAŞ'I GERİDE BIRAKTI

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın araştırmasında; Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları EGO ve ASKİ ile birlikte 5 yılda 363 milyar TL'lik toplam bütçe rakamlarına ulaştı. Yavaş'ın rakibi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Keçiören'de 5 yılda 15 milyar TL'lik bütçe ile hizmet yarışında Büyükşehir'den daha fazla park ve sosyal donatılar gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları EGO ve ASKİ'nin toplam bütçeleri 5 yılda 363.887.213.805,00 TL olurken Yavaş her yıl büyüyen ve nüfusu artan Ankaralılar'a 5 yılda sadece 17 park yapabildi. Başkan Yavaş "her mahalleye bir kreş" vaadini unuturken sadece 1 kreş açabildi.

YEŞİL ALAN

Yavaş'ın "Ankara'ya 18 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık" açıklamasının ise gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yavaş, 5 yılda Ankara'ya 4.5 milyon metrekare yeşil alan kazandırabildi. Geri kalan kısım ise Yavaş'tan önceki dönemde projesi bitirilmiş, faaliyete alınmış veya biraz eskimiş yeşil alanların revizyonu ile gerçekleşti. Mansur Yavaş'ın 2019 yılından buyana Ankaralılar'a verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı gibi mevcut hizmetlerde de aksamalar meydana geldi. Yavaş, 5 yılda 183 bin metrekarelik parkı yok etti ve 99 bin ağacı da söktü. Özellikle Dodurga Çayyolu - II Uydukent Türkkonut Mesire Alanı'nın son hali bu duruma bir örnek olarak gösteriliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL'ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı ise tartışma konusu oldu.