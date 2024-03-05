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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 8.000 işçi mülakatsız alınacak!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni atamalar hakkında "Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecek. Hayırlı olsun diyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 12:20 Güncelleme 05 Mart 2024, 12:30
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 8.000 işçi mülakatsız alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin personel alım sürecine ilişkin, "Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir muhabirin 27 bin personel alım sürecinin hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Koca, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler. Hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığına gerçekleştirilecek olan işçi alımının sorulması üzerine Koca, İş-Kur'a yapılan başvurular arasında kura ile 8 bin işçi alımı yapacaklarını belirterek, "Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" cevabını verdi.

Koca, bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen "Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günler de açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz."

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