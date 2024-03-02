CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan kamu görevlilerine tehdit: Devran dönerse niye böyle yaptık demesinler

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası ata, her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunarak Türkiye'yi hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu kamu görevlilerini tehdit etti.

Programda başta valiler ve kaymakamlar olmak üzere kamu görevlilerini hedef alan Sezgin Tanrıkulu, "Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler." ifadeleriyle tehditler savurdu.

Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da kamu görevlilerini tehdit etti

Görevdeki Mülki İdare Amirlerinin AK Parti üyesi gibi çalıştığını iddia ede CHP'li Tanrıkulu şu skandal ifadeleri kullandı:

"Ben buradan hem tecrübeli bir hukukçu, tecrübeli bir siyasetçi ve Milletvekili olarak söylüyorum ve bu kamu görevlilerini buradan uyarıyorum, Diyarbakır'dan uyarıyorum, özellikle Diyarbakır'dakileri uyarıyorum, Diyarbakır Milletvekili olarak uyarıyorum.

Dolayısıyla 'Ben bugün yaptım, yanıma kar kaldı, yarın öbür gün başka yere giderim, unutulur.' değil! Milletvekili olarak ben Sezgin Tanrıkulu olarak Diyarbakır'da yaşanacak bütün hukuksuzlukları birer soru önergesiyle Meclisin kayıtlarına geçireceğim. Dolayısıyla bu kamu görevlilerinin adlarını Meclisin tarihine yazacağım! Diyarbakır'dan bilsinler."