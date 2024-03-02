CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan kamu görevlilerine tehdit: Devran dönerse niye böyle yaptık demesinler

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası ata, her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunarak Türkiye'yi hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu kamu görevlilerini tehdit etti.
SEZGİN TANRIKULU'NDAN SKANDAL TEHDİT
Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir ile birlikte Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ndeki kahvaltı programına katıldı.
Programda başta valiler ve kaymakamlar olmak üzere kamu görevlilerini hedef alan Sezgin Tanrıkulu, "Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler." ifadeleriyle tehditler savurdu.
Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da kamu görevlilerini tehdit etti
Görevdeki Mülki İdare Amirlerinin AK Parti üyesi gibi çalıştığını iddia ede CHP'li Tanrıkulu şu skandal ifadeleri kullandı:
"Ben buradan hem tecrübeli bir hukukçu, tecrübeli bir siyasetçi ve Milletvekili olarak söylüyorum ve bu kamu görevlilerini buradan uyarıyorum, Diyarbakır'dan uyarıyorum, özellikle Diyarbakır'dakileri uyarıyorum, Diyarbakır Milletvekili olarak uyarıyorum.
Dolayısıyla 'Ben bugün yaptım, yanıma kar kaldı, yarın öbür gün başka yere giderim, unutulur.' değil! Milletvekili olarak ben Sezgin Tanrıkulu olarak Diyarbakır'da yaşanacak bütün hukuksuzlukları birer soru önergesiyle Meclisin kayıtlarına geçireceğim. Dolayısıyla bu kamu görevlilerinin adlarını Meclisin tarihine yazacağım! Diyarbakır'dan bilsinler."
"DEVRAN DÖNERSE BİZ NE YAPTIK DEMESİNLER"
Tanrıkulu tehditlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan sonraki süreçte adım attıkları zaman gerçekten de tarafsız, bir kamu görevlisinin gerektirdiği liyakatla çalışmalarını buradan onlara öneriyorum. Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler. Kamu görevlisi süreci de uzun süreçlerdir.
Diyarbakır'da çalışan çok genç kamu görevlileri var, önlerinde uzun meslek yaşamları var. O meslek yaşamlarını şimdiden Diyarbakır'da kötü bir anıyla, kötü bir sicille noktalamasınlar. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra da gitseniz Türkiye Büyük Millet Meclisine, Savcılığın dışında, o kayıtlar orada durur. İstediğiniz zaman basarsınız kayıta ve çıkartırsınız o kayıtları."