Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile pazarlığa tutuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir skandala imza attı.
Memleketi Manisa'da CHP'lilere seslenen Özgür Özel bedelli askerlik yapan vatandaşların Türkiye'yi sevmediğini iddia etti.
"BEDELLİ ASKERLİĞE KAÇANLARDAN OY İSTEMİYORUZ"
Özel şu skandal ifadeleri kullandı:
"Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz."
TEPKİ YAĞDI
Özgür Özel'in skandal sözlerine tepki yağdı.
Özgür Özel Manisa'da, bedelli askerlik yapan vatandaşları hedef aldı
"BEDELLİ ASKERLİK MECLİS'TEN GEÇSİN" DEMİŞTİ
Özel'in 2018 yılında bedelli askerlik yasasının Meclis'ten geçsin dediği de ortaya çıktı. Özel 2018 yılında yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muazzam bir yığışma ve beklenti var ancak 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı, hakkaniyetli ve doğru bir düzenleme yapamadılar" iddiasında bulunmuştu.
ÇANKAYA'YA ADAY YAPTIĞI AVUKATI DA BEDELLİ
Özgür Özel'in CHP teşkilatlarının tüm tepkilerine rağmen CHP Çankaya Belediye Başkan adayı yaptığı avukatı Hüseyin Can Güner'in de askerliğini İskenderun Deniz Er Eğitim alayında bedelli yaptığı ortaya çıktı.