Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı

TEPKİ YAĞDI

Özgür Özel'in skandal sözlerine tepki yağdı.

Özgür Özel Manisa'da, bedelli askerlik yapan vatandaşları hedef aldı

"BEDELLİ ASKERLİK MECLİS'TEN GEÇSİN" DEMİŞTİ

Özel'in 2018 yılında bedelli askerlik yasasının Meclis'ten geçsin dediği de ortaya çıktı. Özel 2018 yılında yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muazzam bir yığışma ve beklenti var ancak 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı, hakkaniyetli ve doğru bir düzenleme yapamadılar" iddiasında bulunmuştu.