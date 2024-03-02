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CHP'de bitmeyen Hatay krizi! Mert Fırat'a da teklif gittiği ortaya çıktı! CHP kodları patladı

CHP'nin Hatay'da Haluk Levent'e ardında da Mert Fırat'a da teklif götürdüğü ortaya çıktı. İkiliden 'Hayır' cevabı alan CHP, yapay zekaya da konuyu danıştı. Yapay zekanın da çare bulamamasının ardından ise , tüm tepkilere rağmen depremzedelerle alay edermişçesine Hatay'dan Lütfü Savaş'ı aday yapıldı. Bağımsız aday olabileceğine dair şantajı yapan Savaş'a boyun eğen Özel, "Birlikte yola devam edeceğiz" dedi.TAKVİM, CHP'nin Hatay'da Mert Fırat'ı aday gösterme girişimini 'CHP Kodları CHATGPT Patladı' başlıklı haber ile manşete taşıdı.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 07:03 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:22
CHP’de bitmeyen Hatay krizi! Mert Fırat’a da teklif gittiği ortaya çıktı! CHP kodları patladı

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlere giderken sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında güç savaşı yaşanırken diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri döneceği kulislerde konuşuluıyor.

Krizin büyüğü ise aday belirleme sürecinde yaşandı.

CHP adaylarını yapay zekayla belirledi. Hatay'dan Lütfü Savaş'ı gösterdi. Ama eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine şarkıcı Haluk Levent'e gitti. Ancak reddedildi! Tekrar arayışa girdi.



TEKRAR GERİ ÇEVRİLDİ
Katıldığı bir programda adaylık krizini itiraf eden Özel, "Haluk Levent, 'Evet' deseydi ankete koyardık. 60 parti meclisi üyemize dedik ki: 'Hatay kritik, aday değiştiğinde destekler almamız söz konusu, temas ettiğiniz kişilerle görüşün. Onay veren olursa bana bildirin' dedim. O isimleri ankete koyacaktım. Biz şu ana kadar 13 Parti Meclisi toplantısı yaptık. Bu arkadaşlardan kimi çok farklı isimler, mesela Mert Fırat dediler. Mert Fırat ile de konuştuk, 'Seni ankete koyalım mı?' diye sorduk. Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Haluk Bey de değerlendirmiş, 'Olmaz' demiş. Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık." dedi.

Mert Fırat'ın teklifi reddetmesinin ardından CHP yine yapay zekadan akıl istedi! CHP'nin değişimine uyum sağlayamayan yapay zeka da hata verdi! Dönüp dolaşıp Lütfü Savaş, aday gösterildi.

CHPde Hatay zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, alternatifsiz acziyetle Lütfü Savaşı yeniden aday yaptıCHPde Hatay zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, alternatifsiz acziyetle Lütfü Savaşı yeniden aday yaptı

SÜREÇ BOYUNCA NELER YAŞANDI?
Özel, Savaş konusunda ısrarını sürdürürken depremin yıl dönümünde Hatay sokaklarında Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Lütfü Savaş protesto edildi. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.

Özgür Özel İmamoğlu ve Lütfü Savaş Hatay'da protesto edildiÖzgür Özel İmamoğlu ve Lütfü Savaş Hatay'da protesto edildi

"ALTERNATİF YOK" DİYEN ÖZGÜR ÖZEL GERİ ADIM ATTI
Daha sonra "alternatif yok" diyerek Lütfü Savaş ısrarını sürdüren Özgür Özel geri adım attı.

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Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yer vermedi

ADAY TOPLANTISINA ÇAĞRILMADI
Lütfü Savaş'ı aday tanıtım videosuna koymayan CHP aday tanıtım toplantısına da çağırmadı. Toplantıda Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.

LÜTFÜ SAVAŞ'A GECE YARISI TELEFONU
CHP yandaşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla aradığını yazdı. Öztürk, Zeybek'in "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı." dediğini aktardı.

Savaş ile ÖzelSavaş ile Özel

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ ADIM: SIKINTIYA GİRDİK
Özgür Özel daha sonra CHP yandaşı Now TV'de (Fox) katıldığı yayında Savaş'ın adaylıktan çekileceğinin sinyalini verdi.

CHP'de Hatay krizi tırmandı!

Savaş ile görüşeceklerini söyleyen Özel, "Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu söylüyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor." ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ'DE GÖRÜŞTÜLER
Özel'in açıklamalarının ardından Özel ve Savaş CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı. Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

LÜTFÜ SAVAŞ ÇEKİLMEK İSTEMEDİ
Savaş'ın adaylıktan çekilmek istemediği öğrenildi. Görüşmenin ardından destekçilerinin toplandığı meydana telefonla bağlanan CHP'li Lütfü Savaş miting düzenleyeceğini açıkladı. Savaş, "Yarın yapacağımız bir mitingle açıklamalarımız olacak. Çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın ne yapacağımızı Hatay halkı ile paylaşacağız. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ 'BAĞIMSIZ ADAYLIK' ŞANTAJI
Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dün CHP'nin aday tanıtım toplantısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ VİTES
Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geri vites yaptı. Özel, gece saatlerinde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı genel merkeze davet etti. Lütfü Savaş'a "Birlikte yola devam edeceğiz" dedi.

Böylece CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı Savaş oldu.



Nazan Savaş'ın paylaşımıNazan Savaş'ın paylaşımı

"GELİYORUZ HATAY"
CHP'nin Lütfü Savaş'la yola devam kararı sonrası Savaş'ın eşi Nazan Savaş'tan Genel Merkez'e nazire yaparmışçasına bir paylaşım geldi. Savaş paylaşmına "Geliyoruz Hatay" notunu düştü, eşi Lütfü Savaş'ın arka koltukta uyuduğu anları paylaştı.

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