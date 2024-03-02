CHP’de bitmeyen Hatay krizi! Mert Fırat’a da teklif gittiği ortaya çıktı! CHP kodları patladı

ADAY TOPLANTISINA ÇAĞRILMADI
Lütfü Savaş'ı aday tanıtım videosuna koymayan CHP aday tanıtım toplantısına da çağırmadı. Toplantıda Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.
LÜTFÜ SAVAŞ'A GECE YARISI TELEFONU
CHP yandaşı Sözcü yazarı Saygı Öztürk CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla aradığını yazdı. Öztürk, Zeybek'in "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı." dediğini aktardı.
Savaş ile Özel
ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ ADIM: SIKINTIYA GİRDİK
Özgür Özel daha sonra CHP yandaşı Now TV'de (Fox) katıldığı yayında Savaş'ın adaylıktan çekileceğinin sinyalini verdi.
Savaş ile görüşeceklerini söyleyen Özel, "Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu söylüyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor." ifadelerini kullandı.
GENEL MERKEZ'DE GÖRÜŞTÜLER
Özel'in açıklamalarının ardından Özel ve Savaş CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı. Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.
LÜTFÜ SAVAŞ ÇEKİLMEK İSTEMEDİ
Savaş'ın adaylıktan çekilmek istemediği öğrenildi. Görüşmenin ardından destekçilerinin toplandığı meydana telefonla bağlanan CHP'li Lütfü Savaş miting düzenleyeceğini açıkladı. Savaş, "Yarın yapacağımız bir mitingle açıklamalarımız olacak. Çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil. Yarın ne yapacağımızı Hatay halkı ile paylaşacağız. Hatay halkıyla olmaya devam edeceğiz" dedi.
LÜTFÜ SAVAŞ 'BAĞIMSIZ ADAYLIK' ŞANTAJI
Öte yandan Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş dün CHP'nin aday tanıtım toplantısının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ VİTES
Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geri vites yaptı. Özel, gece saatlerinde Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı genel merkeze davet etti. Lütfü Savaş'a "Birlikte yola devam edeceğiz" dedi.
Böylece CHP'nin Hatay Belediye Başkan adayı Savaş oldu.
Nazan Savaş'ın paylaşımı
"GELİYORUZ HATAY"
CHP'nin Lütfü Savaş'la yola devam kararı sonrası Savaş'ın eşi Nazan Savaş'tan Genel Merkez'e nazire yaparmışçasına bir paylaşım geldi. Savaş paylaşmına "Geliyoruz Hatay" notunu düştü, eşi Lütfü Savaş'ın arka koltukta uyuduğu anları paylaştı.