Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’a yer vermedi





REKLAM FİLMİNE KOYMADI



Tüm bu yaşananlar sonrası yeni tepkilerden çekinen Özgür Özel, aday yapmaya utanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı reklam filmine koymaya utandı.





"ÖNCE ALTERNATİFİ YOK" DEDİ, SONRA ÇARK ETTİ!



Bilindiği gibi asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.



Gelişme üzerine geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Özgür Özel çark etti, "Bize anketler yanlış yaptığımızı sinyalini veriyorsa yeniden değerlendirilir. Milletin sesini duymak önemlidir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz" dedi.

HALUK LEVENT CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ



Lütfü Savaş'a gelen tepkiler üzerine CHP yeniden ankete başvurdu. PM öncesi de Haluk Levent'e aday olması için teklif götürüldü. Ancak Levent bu teklifi reddetti.

Aday belirlemekten aciz olan CHP yönetimi ise Haluk Levent'e götürdükleri teklifi yalanlamaya çalıştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel Haluk Levent'e teklif götürülüp götürülmediği konusuyla ilgili "İlk MYK ve PM toplantılarımızda bu konu gündeme gelmemiştir." diye konuştu.