Türkiye’den Gazze’ye nefes! Yardım gemisi yola çıkıyor

İNSANİ YARDIMLAR SÜRECEK
Gazze'deki açlık sorununa dikkat çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'den insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti.
7 Ekim'den bu yana bölgeye 12 uçak ve 6 gemi gönderildiğini ifade eden Yılmaz, ramazan öncesinde daha büyük bir gemiyi Mersin'den yola çıkaracaklarını söyledi.
BEBEKLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme sorunu ciddi boyutlara ulaştı. Beslenme sorunu yaşayan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Şu ana kadar açlıktan ölen bebek sayısı 15'i geçti. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli Yezen Al-Kfarna (10), Refah kentindeki Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde kısıtlı imkânlarla tedavi görüyor.