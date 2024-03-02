Türkiye’den Gazze’ye nefes! Yardım gemisi yola çıkıyor

3 BİN 204 TONLUK MALZEME ULAŞTI Türk Kızılay , 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hukuksuz olarak işgal altında tuttuğu Gazze 'deki yerel personeli ve Mısır 'a konuşlandırdığı ekibiyle Gazze halkına yardım ulaştırmak için canla başla çalışıyor. Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine acil yardım sağlamak amacıyla Kızılay, insani yardım malzemesi taşıyan uçak ve gemilerle toplamda 3 bin 204 tonluk malzemeyi bölgeye ulaştırdı.





SICAK YEMEK PİŞİYOR

Gazze'de bulunan Türk Kızılay aşevi, İsrail saldırılarından dolayı kullanılamaz hale gelirken, Türk Kızılay, yeni bir aşevini faaliyete geçirdi.

Refah bölgesine sığınan ve yaşam mücadelesi veren Filistinli mağdurlar için kurulan yeni aşevinden her gün bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor. Kapasitenin önümüzdeki süreçte artırılması planlanıyor.