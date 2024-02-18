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CHP'de Ankara muharebesi! Ekrem İmamoğlu toplantıya katılacak mı? DEM'e peşkeş çekilen yerler ve Hatay muamması

CHP'de dananın kuyruğu kopuyor... Genel Merkez, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenliyor. Adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente giderken gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. İmamoğlu'nun İstanbul'daki programa katılmayan Özel'e karşı Ankara'daki toplantıya eşlik edip etmeyeceği merak konusu oldu. Bir yandan da İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem"e formülü işlerken CHP'nin DEM'e başka hangi tavizler vereceği cevap bekleyen önemli bir soru.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 10:45 Güncelleme 18 Şubat 2024, 11:08
CHP’de Ankara muharebesi! Ekrem İmamoğlu toplantıya katılacak mı? DEM’e peşkeş çekilen yerler ve Hatay muamması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tansiyon derecesi yüksek olağanüstü günlerden geçiyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.

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İZMİR BOMBASI
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına katılmayan Özgür Özel, kendisi belirlediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın tanıtım toplantısına katıldı. Özel'in İzmir'deki toplantıya katılması "İmamoğlu'na karşı gövde gösterisi" olarak yorumlandı.

Genel Merkez - Saraçhane hattında kaos tüm hızıyla sürerken CHP ve DEM arasındaki pazarlıklar da iyiden iyiye kızıştı.

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BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E! "CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI" YORUMLARI
Esenyurt'ta aday çekip DEM'le ortak aday belirlemeye niyetlenen CHP, Adalar'da da aday çekip DEM'in uygun gördüğü bir ismi atamaya hazırlanıyor.

DEM, CHP ile anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı. CHP ise 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulundu. Böylelikle "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü de tescillenmiş oldu. PKK elebaşı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isim belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.



ANKARA'DA DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP, Ankara Spor Salonu'nda Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenliyor.

GÖZLER EKREM İMAMOĞLU'NDA
Bu kapsamda adaylığı kesinleşen isimler Ankara'daki toplantıya katılmak üzere başkente giderken gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Bilindiği üzere CHP lideri Özgür Özel İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına gitmemiş, İzmir'deki toplantıya katılarak gövde gösterisi yapmıştı.

Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

KILIÇDAROĞLU HANÇERLENDİĞİ YERE GELECEK Mİ?
Ankara Spor Salonu aynı zamanda CHP'nin son kurultayının yapıldığı lokasyon. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançer yediği' mekana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

CHP'deki bir diğer kriz ise Hatay ve Lütfü Savaş...

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CHP'DE HATAY ÇIKMAZI
PM'den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'acziyet' itirafında bulundu ve "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" ifadelerini kullandı. CHP lideri, "Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve yaşananların günah keçisi değildir" diyerek depremzedelerle alay etti.

CHP'nin bugünkü toplantıda Hatay için ne karar alacağı merak konusu oldu.

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