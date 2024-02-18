CHP’de Ankara muharebesi! Ekrem İmamoğlu toplantıya katılacak mı? DEM’e peşkeş çekilen yerler ve Hatay muamması

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) tansiyon derecesi yüksek olağanüstü günlerden geçiyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri tek tek listelere koydu.



İZMİR BOMBASI

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına katılmayan Özgür Özel, kendisi belirlediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın tanıtım toplantısına katıldı. Özel'in İzmir'deki toplantıya katılması "İmamoğlu'na karşı gövde gösterisi" olarak yorumlandı.



Genel Merkez - Saraçhane hattında kaos tüm hızıyla sürerken CHP ve DEM arasındaki pazarlıklar da iyiden iyiye kızıştı.



BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E! "CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI" YORUMLARI

Esenyurt'ta aday çekip DEM'le ortak aday belirlemeye niyetlenen CHP, Adalar'da da aday çekip DEM'in uygun gördüğü bir ismi atamaya hazırlanıyor.



DEM, CHP ile anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı. CHP ise 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulundu. Böylelikle "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü de tescillenmiş oldu. PKK elebaşı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isim belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.